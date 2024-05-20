Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 20.05.2024 (обновлено: 13:27 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/rossiya-1947177420.html
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:11
2024-05-20T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_131:316:1490:1080_1920x0_80_0_0_2987f7d4f9ccbd1e7305f23f8e64b5bf.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ."Было поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", - сообщается в сводке.Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942425453_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_19d3d25eca51b15ceb3e76f665a5b85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ

МО: ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФОперативно-тактический комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ.
"Было поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", - сообщается в сводке.
Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала