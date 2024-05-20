https://ria.ru/20240520/rossiya-1947177420.html

ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ

ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024

ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:11

2024-05-20T13:11

2024-05-20T13:27

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ."Было поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", - сообщается в сводке.Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф