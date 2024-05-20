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ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ - РИА Новости, 20.05.2024
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:11
2024-05-20T13:11
2024-05-20T13:27
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли удар по месту совещания командного состава двух штурмовых бригад ВСУ, сообщается в сводке Минобороны РФ."Было поражено место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ", - сообщается в сводке.Кроме того, удалось поразить скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ
МО: ВС России ударили по месту совещания командного состава двух бригад ВСУ