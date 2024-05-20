Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси, заявил Песков
Песков: Россия не получала сигналов от Ирана для расследования гибели Раиси
© AP Photo / Vahid SalemiПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности участия российских спецслужб в расследовании катастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, заявил, что сигналов от Ирана не поступало.
"Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - сказал Песков журналистам.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.