https://ria.ru/20240520/raisi-1947165218.html

Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси, заявил Песков

Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2024

Иран не просил Россию расследовать гибель Раиси, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности участия российских спецслужб в расследовании катастрофы, в которой погиб... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:25

2024-05-20T12:25

2024-05-20T12:25

в мире

иран

россия

азербайджан

дмитрий песков

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможности участия российских спецслужб в расследовании катастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, заявил, что сигналов от Ирана не поступало. "Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало", - сказал Песков журналистам. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/neft-1947155347.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, россия, азербайджан, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, крушение вертолета президента ирана