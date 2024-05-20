https://ria.ru/20240520/raisi-1947129741.html

Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала

Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала - РИА Новости, 20.05.2024

Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала

Спасатели добрались до места катастрофы вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:59

2024-05-20T10:59

2024-05-20T11:00

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

красный полумесяц

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спасатели добрались до места катастрофы вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков, сообщил в понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд. "С момента обнаружения (сигнала - ред.) от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут", - цитирует Коливанда агентство IRNA. "Спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря. В поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек из всех сил и подразделений", - отметил Коливанд. Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции. В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

иран

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, красный полумесяц, крушение вертолета президента ирана