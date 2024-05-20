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Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала - РИА Новости, 20.05.2024
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10:59 20.05.2024 (обновлено: 11:00 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947129741.html
Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала
Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала - РИА Новости, 20.05.2024
Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала
Спасатели добрались до места катастрофы вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:59
2024-05-20T11:00
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
красный полумесяц
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спасатели добрались до места катастрофы вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков, сообщил в понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд. "С момента обнаружения (сигнала - ред.) от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут", - цитирует Коливанда агентство IRNA. "Спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря. В поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек из всех сил и подразделений", - отметил Коливанд. Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции. В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, красный полумесяц, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Красный полумесяц, Крушение вертолета президента Ирана
Спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после получения сигнала

Красный полумесяц: спасатели нашли вертолет Раиси через 40 минут после сигнала

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спасатели добрались до места катастрофы вертолета с иранскими чиновниками через 40 минут после получения сигнала от обломков, сообщил в понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд.
"С момента обнаружения (сигнала - ред.) от обломков вертолета до прибытия на место катастрофы прошло 40 минут", - цитирует Коливанда агентство IRNA.
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"Спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря. В поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек из всех сил и подразделений", - отметил Коливанд. Он подчеркнул, что поиски были проведены иранскими спасателями, ни один из иностранных специалистов не участвовал в поисково-спасательной операции.
В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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В миреИранХосейн Амир АбдоллахианИбрахим РаисиКрасный полумесяцКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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