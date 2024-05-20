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Путин выразил соболезнования после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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10:35 20.05.2024 (обновлено: 10:49 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947124562.html
Путин выразил соболезнования после гибели Раиси
Путин выразил соболезнования после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Путин выразил соболезнования после гибели Раиси
Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:35
2024-05-20T10:49
в мире
иран
ибрахим раиси
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин (Верховный лидер Исламской Республики Иран Али ) Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском лидере самую светлую память."Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.Президент также отметил, что Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений стран."Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Путин назвал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси огромной трагедией для иранского народа."Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, которые направил российский президент Ирану. Текст телеграммы опубликован на сайте КремляВертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html
https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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в мире, иран, ибрахим раиси, владимир путин
В мире, Иран, Ибрахим Раиси, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования после гибели Раиси

Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа

© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин (Верховный лидер Исламской Республики Иран Али ) Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Симоньян выразила соболезнования народу Ирана из-за гибели Раиси
Вчера, 07:31
Путин подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском лидере самую светлую память.
"Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил, что Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений стран.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
Вчера, 09:47
"Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Путин назвал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси огромной трагедией для иранского народа.
"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, которые направил российский президент Ирану. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
К посольству Ирана в Москве несут цветы в память о погибшем президенте
Вчера, 10:18
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Вчера, 07:58
 
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