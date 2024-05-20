https://ria.ru/20240520/raisi-1947124562.html

Путин выразил соболезнования после гибели Раиси

Путин выразил соболезнования после гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Путин выразил соболезнования после гибели Раиси

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:35

2024-05-20T10:35

2024-05-20T10:49

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин (Верховный лидер Исламской Республики Иран Али ) Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском лидере самую светлую память."Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.Президент также отметил, что Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений стран."Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Путин назвал гибель президента Ирана Эбрахима Раиси огромной трагедией для иранского народа."Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом", - говорится в телеграмме с соболезнованиями, которые направил российский президент Ирану. Текст телеграммы опубликован на сайте КремляВертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

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Варвара Скокшина

в мире, иран, ибрахим раиси, владимир путин