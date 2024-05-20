https://ria.ru/20240520/raisi-1947118817.html
Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси
Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси
Израильский чиновник заявил агентству Рейтер, что Израиль не причастен к смерти президента Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:12
2024-05-20T10:12
2024-05-20T10:22
в мире
тель-авив
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947101590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9b396a4876dad42812f24aef4994867.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Израильский чиновник заявил агентству Рейтер, что Израиль не причастен к смерти президента Эбрахима Раиси."Это были не мы", - приводит агентство слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947101590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5114493bf377dabb603db12b74cd8bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси
Израильский чиновник: Тель-Авив не причастен к гибели иранского президента Раиси