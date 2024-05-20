https://ria.ru/20240520/raisi-1947118817.html

Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси

Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Израильский чиновник заявил, что Тель-Авив не причастен к гибели Раиси

Израильский чиновник заявил агентству Рейтер, что Израиль не причастен к смерти президента Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:12

2024-05-20T10:12

2024-05-20T10:22

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Израильский чиновник заявил агентству Рейтер, что Израиль не причастен к смерти президента Эбрахима Раиси."Это были не мы", - приводит агентство слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/iran-1947121101.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, израиль