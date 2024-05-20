https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

Ливийский эксперт не исключил причастность Запада к падению вертолета Раиси

Ливийский эксперт не исключил причастность Запада к падению вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Ливийский эксперт не исключил причастность Запада к падению вертолета Раиси

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятней всего, стали погодные условия или технические сбои, но исключать вероятность того, что... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T07:52

2024-05-20T07:52

2024-05-20T08:00

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БЕНГАЗИ, 20 мая - РИА Новости. Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, вероятней всего, стали погодные условия или технические сбои, но исключать вероятность того, что катастрофа была подстроена западными спецслужбами, пока нельзя, считает ливийский эксперт преподаватель международных отношений в Ливийском государственном университете Осман Бадри. Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиса и глава МИД страны Хусейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся из Азербайджана после визита, погибли в результате крушения вертолета. "Вероятней всего, причиной стали техническая неисправность и плохая погода. Поэтому естественные обстоятельства являются наиболее вероятными. Но не стоит исключить и другие сценарии, учитывая наличия у Ирана врагов, таких как Израиль", - сказал Бадри РИА Новости. По мнению собеседника агентства, Израиль мог задействовать своих агентов в Иране или использовать технологии, которые могли повлиять на систему навигации вертолета с учетом погодных условий во время полета. Если предположить, что за аварией стоят спецслужбы, по мнению Бадри, стоит исключить причастность к этому Азербайджана или возможность вербовки специалистов, которые обслуживали вертолет с целью умышленного создания технической неисправности. "Эта авария однозначно повлияет на иранские власти и очень сильно. Иран в состоянии противостояния с Западом и с США и Израилем в первую очередь", - добавил эксперт, отвечая на вопрос, какие могут быть последствия трагедии с учетом напряженности в регионе.

https://ria.ru/20240520/soboleznovaniya-1947091332.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html

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