https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:46
2024-05-20T06:46
2024-05-20T11:50
в мире
иран
крушение вертолета президента ирана
хосейн амир абдоллахиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_828566a45046e01d3fc9668397103079.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.На кадрах, сделанных с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолета и выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947038620_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_224da8b7dde33737223025dc05015e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Крушение вертолета президента Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Телеканал Press TV опубликовал первое видео с места крушения вертолета Раиси
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Телеканал Press TV
опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
На кадрах, сделанных с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолета и выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.
Ранее телеканал Press TV
со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.
Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан
и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".