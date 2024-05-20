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Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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06:46 20.05.2024 (обновлено: 11:50 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси
Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T06:46
2024-05-20T11:50
в мире
иран
крушение вертолета президента ирана
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.На кадрах, сделанных с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолета и выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html
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в мире, иран, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Крушение вертолета президента Ирана, Хосейн Амир Абдоллахиан
Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси

Телеканал Press TV опубликовал первое видео с места крушения вертолета Раиси

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
На кадрах, сделанных с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолета и выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.
Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
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В миреИранКрушение вертолета президента ИранаХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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