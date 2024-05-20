https://ria.ru/20240520/raisi-1947088696.html

Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси

Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Опубликовано первое видео с места крушения вертолета Раиси

Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T06:46

2024-05-20T06:46

2024-05-20T11:50

в мире

иран

крушение вертолета президента ирана

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Телеканал Press TV опубликовал видео места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.На кадрах, сделанных с беспилотника, виден оторвавшийся хвост вертолета и выгоревший участок леса вокруг него на склоне горы.Ранее телеканал Press TV со ссылкой на иранский Красный Полумесяц сообщил, что на месте крушения не нашли выживших, сам вертолет полностью сгорел.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".

https://ria.ru/20240520/putin-1947077946.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html

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в мире, иран, крушение вертолета президента ирана, хосейн амир абдоллахиан