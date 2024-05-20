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СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими - РИА Новости, 20.05.2024
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05:46 20.05.2024 (обновлено: 06:01 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086611.html
СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими
СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими
Вероятность того, что президент Ирана Эбрахим Раиси выжил при крушении вертолёта, низка, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:46
2024-05-20T06:01
иран
россия
в мире
хосейн амир абдоллахиан
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вероятность того, что президент Ирана Эбрахим Раиси выжил при крушении вертолёта, низка, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника."Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета", - пишет агентство.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.
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иран, россия, в мире, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана
Иран, Россия, В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими

Reuters: в Иране считают низкими шансы на то, что Раиси выжил

© Фото : Tasnim NewsПоисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вероятность того, что президент Ирана Эбрахим Раиси выжил при крушении вертолёта, низка, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на неназванного иранского чиновника.
"Ожидания относительно того, что президент Раиси жив, низки после крушения вертолета", - пишет агентство.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Путин провел экстренную встречу с послом Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 02:12
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Пресс-служба МЧС России позднее сообщила, что президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить группу российских спасателей для оказания помощи в операции по поиску вертолета.
 
ИранРоссияВ миреХосейн Амир АбдоллахианВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение вертолета президента Ирана
 
 
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