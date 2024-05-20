https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html

Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024

Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:49

2024-05-20T14:49

2024-05-20T14:57

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белгородская область

россия

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происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета была уничтожена над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф