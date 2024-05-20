https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:49
2024-05-20T14:49
2024-05-20T14:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета была уничтожена над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Минобороны: система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью