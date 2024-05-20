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Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 20.05.2024 (обновлено: 14:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pvo-1947204590.html
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью - РИА Новости, 20.05.2024
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:49
2024-05-20T14:57
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета была уничтожена над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240520/udar-1947122293.html
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

Минобороны: система ПВО сбила украинскую ракету HARM над Белгородской областью

© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue AguirreПротиворадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue Aguirre
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью противорадиолокационную ракету HARM, с помощью которой киевский режим собирался устроить террористическую атаку, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты "Харм" производства США по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО противорадиолокационная ракета была уничтожена над территорией Белгородской области.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
ВС России ударили по украинским ангарам с установками HIMARS
Вчера, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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