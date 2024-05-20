https://ria.ru/20240520/pvo-1947161505.html

В Белгородской области сбили два дрона и снаряд РСЗО "Ольха"

В Белгородской области сбили два дрона и снаряд РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.05.2024

В Белгородской области сбили два дрона и снаряд РСЗО "Ольха"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника и один снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:16

2024-05-20T12:16

2024-05-20T12:27

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника и один снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два беспилотника и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.

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Варвара Скокшина

белгородская область, россия, безопасность