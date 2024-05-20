https://ria.ru/20240520/putin-1947279961.html

Путин оценил рост объема добычи газа в России

Путин оценил рост объема добычи газа в России - РИА Новости, 20.05.2024

Путин оценил рост объема добычи газа в России

Добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:41

2024-05-20T19:41

2024-05-20T19:48

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."За январь-апрель добыча газа в РФ составила 246,4 миллиарда кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин