https://ria.ru/20240520/putin-1947279961.html
Путин оценил рост объема добычи газа в России
Путин оценил рост объема добычи газа в России - РИА Новости, 20.05.2024
Путин оценил рост объема добычи газа в России
Добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:41
2024-05-20T19:41
2024-05-20T19:48
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин."За январь-апрель добыча газа в РФ составила 246,4 миллиарда кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил рост объема добычи газа в России
Путин: в январе-апреле добыча газа в России была на 8% больше, чем годом раньше
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Добыча газа в России за январь-апрель составила 246,4 миллиарда кубометров, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За январь-апрель добыча газа в РФ составила 246,4 миллиарда кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он в ходе совещания по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.