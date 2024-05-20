https://ria.ru/20240520/putin-1947279456.html

Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике

Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике - РИА Новости, 20.05.2024

Путин рассказал о позитивных тенденциях в российской экономике

Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:37

2024-05-20T19:37

2024-05-20T19:53

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Потребление электроэнергии растет, что говорит об общих позитивных тенденциях в российской экономике, сообщил президент РФ Владимир Путин."Экономика России растет, потребности увеличиваются и обеспечиваются ТЭКом", - сказал он на совещании по вопросам развития ТЭК РФ."Кроме того, – и это отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве, – устойчиво растет потребление электрической энергии. С начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1 процента", - добавил он.

https://ria.ru/20240520/dobycha-1947279832.html

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владимир путин, экономика, россия