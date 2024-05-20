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Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний - РИА Новости, 20.05.2024
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19:36 20.05.2024 (обновлено: 19:44 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/putin-1947279350.html
Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний
Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний - РИА Новости, 20.05.2024
Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК сообщил, что обсудит вопросы, касающиеся отрасли, и в более широком составе, в том числе с... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:36
2024-05-20T19:44
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК сообщил, что обсудит вопросы, касающиеся отрасли, и в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний."Сегодня здесь присутствуют руководители энергетического сектора правительства, а также главы ведущих энергетических компаний. Мы, я сейчас в конце скажу еще об этом, соберемся и в более широком составе, с руководителями компаний пообсуждаем все, о чем будем говорить сегодня. Но вот на первом этапе в таком узком кругу побеседуем", - сказал Путин во время совещания в понедельник.
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний

Путин заявил, что обсудит вопросы развития ТЭК в более широком составе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК сообщил, что обсудит вопросы, касающиеся отрасли, и в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний.
"Сегодня здесь присутствуют руководители энергетического сектора правительства, а также главы ведущих энергетических компаний. Мы, я сейчас в конце скажу еще об этом, соберемся и в более широком составе, с руководителями компаний пообсуждаем все, о чем будем говорить сегодня. Но вот на первом этапе в таком узком кругу побеседуем", - сказал Путин во время совещания в понедельник.
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12 мая, 12:26
 
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