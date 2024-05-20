https://ria.ru/20240520/putin-1947279350.html

Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний

Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний - РИА Новости, 20.05.2024

Путин обсудит вопросы развития ТЭК с руководителями компаний

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК сообщил, что обсудит вопросы, касающиеся отрасли, и в более широком составе, в том числе с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:36

2024-05-20T19:36

2024-05-20T19:44

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК сообщил, что обсудит вопросы, касающиеся отрасли, и в более широком составе, в том числе с руководителями различных компаний."Сегодня здесь присутствуют руководители энергетического сектора правительства, а также главы ведущих энергетических компаний. Мы, я сейчас в конце скажу еще об этом, соберемся и в более широком составе, с руководителями компаний пообсуждаем все, о чем будем говорить сегодня. Но вот на первом этапе в таком узком кругу побеседуем", - сказал Путин во время совещания в понедельник.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия