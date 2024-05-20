https://ria.ru/20240520/putin-1947279091.html
Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу
Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу - РИА Новости, 20.05.2024
Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу
Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:34
2024-05-20T19:34
2024-05-20T20:24
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы"Сегодня предлагаю обсудить не только текущее состояние топливно-энергетического комплекса, но и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - заявил глава государства в начале совещания в Кремле.Он уточнил, что обсуждение будет вестись с учетом стратегических планов, обозначенных в принятом 7 мая Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на более отдаленный срок, до 2036 года."Имею в виду решение задач, связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым и динамичным ростом отраслей экономики, цифровизации, обеспечением технологического лидерства и, конечно, реализацией масштабных социальных проектов и программ, в том числе продолжения социальной газификации", - добавил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу
Путин предложил обсудить стоящие перед ТЭК задачи на среднесрочную перспективу
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы
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"Сегодня предлагаю обсудить не только текущее состояние топливно-энергетического комплекса, но и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - заявил глава государства в начале совещания в Кремле.
Он уточнил, что обсуждение будет вестись с учетом стратегических планов, обозначенных в принятом 7 мая Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на более отдаленный срок, до 2036 года.
"Имею в виду решение задач, связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым и динамичным ростом отраслей экономики, цифровизации, обеспечением технологического лидерства и, конечно, реализацией масштабных социальных проектов и программ, в том числе продолжения социальной газификации", - добавил Путин.