https://ria.ru/20240520/putin-1947279091.html

Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу

Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу - РИА Новости, 20.05.2024

Путин предложил обсудить задачи ТЭК на среднесрочную перспективу

Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:34

2024-05-20T19:34

2024-05-20T20:24

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании о развитии топливно-энергетического комплекса предложил обсудить задачи, стоящие перед отраслью на среднесрочную и более отдаленную перспективы"Сегодня предлагаю обсудить не только текущее состояние топливно-энергетического комплекса, но и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - заявил глава государства в начале совещания в Кремле.Он уточнил, что обсуждение будет вестись с учетом стратегических планов, обозначенных в принятом 7 мая Указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на более отдаленный срок, до 2036 года."Имею в виду решение задач, связанных с повышением благосостояния российских семей, устойчивым и динамичным ростом отраслей экономики, цифровизации, обеспечением технологического лидерства и, конечно, реализацией масштабных социальных проектов и программ, в том числе продолжения социальной газификации", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия