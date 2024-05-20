https://ria.ru/20240520/putin-1947223783.html
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:49
2024-05-20T15:49
2024-05-20T15:49
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.
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политика, россия, албания, владимир путин
Политика, Россия, Албания, Владимир Путин
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Республике Албании