https://ria.ru/20240520/putin-1947223783.html

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:49

2024-05-20T15:49

2024-05-20T15:49

политика

россия

албания

владимир путин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.

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политика, россия, албания, владимир путин