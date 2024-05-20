https://ria.ru/20240520/putin-1947184025.html

Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе

Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе - РИА Новости, 20.05.2024

Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе

Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым предложил обсудить тему инвестпроектов в республике, в том числе... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:32

2024-05-20T13:32

2024-05-20T13:32

россия

нальчик

владимир путин

казбек коков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым предложил обсудить тему инвестпроектов в республике, в том числе развитие курорта "Эльбрус" и работу над проектом IT-парка в Нальчике. "Может быть, начнем с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас там и вот эта зона "Эльбрус" развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике", - сказал Путин во время беседы с Коковым.

https://ria.ru/20240520/putin-1947182943.html

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нальчик

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россия, нальчик, владимир путин, казбек коков