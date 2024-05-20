https://ria.ru/20240520/putin-1947184025.html
Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе
Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе - РИА Новости, 20.05.2024
Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе
Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым предложил обсудить тему инвестпроектов в республике, в том числе... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:32
2024-05-20T13:32
2024-05-20T13:32
россия
нальчик
владимир путин
казбек коков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым предложил обсудить тему инвестпроектов в республике, в том числе развитие курорта "Эльбрус" и работу над проектом IT-парка в Нальчике. "Может быть, начнем с инвестпроектов? Я посмотрел, у вас там и вот эта зона "Эльбрус" развивается потихонечку, и IT-парк развивается в Нальчике", - сказал Путин во время беседы с Коковым.
https://ria.ru/20240520/putin-1947182943.html
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россия, нальчик, владимир путин, казбек коков
Россия, Нальчик, Владимир Путин, Казбек Коков
Путин предложил главе Кабардино-Балкарии обсудить инвестпроекты в регионе
Путин предложил главе КБР обсудить развитие курорта и IT-парка в Нальчике