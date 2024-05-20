https://ria.ru/20240520/putin-1947171945.html
Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай
Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай - РИА Новости, 20.05.2024
Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай
Президент РФ Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые, незабываемые... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:54
2024-05-20T12:54
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые, незабываемые впечатления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления", - говорится в телеграмме.Путин также выразил убеждение, что обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой и Пекином."Убежден, что наши обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином", - говорится в телеграмме.Президент также заявил, что председатель КНР - всегда желанный гость в России."Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле", - говорится в телеграмме.
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китай, москва, пекин, си цзиньпин, в мире
Китай, Москва, Пекин, Си Цзиньпин, В мире
Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай
Путин сообщил Си Цзиньпину, что поездка в КНР оставила незабываемые впечатления
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые, незабываемые впечатления, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления", - говорится в телеграмме.
Путин также выразил убеждение, что обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой
и Пекином
.
"Убежден, что наши обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином", - говорится в телеграмме.
Президент также заявил, что председатель КНР - всегда желанный гость в России.
"Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле", - говорится в телеграмме.