https://ria.ru/20240520/putin-1947171945.html

Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай

Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай - РИА Новости, 20.05.2024

Путин поделился с Си Цзиньпином впечатлениями от поездки в Китай

Президент РФ Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые, незабываемые... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:54

2024-05-20T12:54

2024-05-20T13:17

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину отметил, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые, незабываемые впечатления, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Хотел бы выразить вам сердечную признательность за теплый, радушный прием и гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику. Эта поездка оставила у меня по-настоящему светлые, незабываемые впечатления", - говорится в телеграмме.Путин также выразил убеждение, что обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой и Пекином."Убежден, что наши обстоятельные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином", - говорится в телеграмме.Президент также заявил, что председатель КНР - всегда желанный гость в России."Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20240518/konferentsiya-1946843786.html

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Варвара Скокшина

китай, москва, пекин, си цзиньпин, в мире