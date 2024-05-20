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Прокуратура проверит информацию об инциденте на аттракционе в Ижевске - РИА Новости, 20.05.2024
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14:58 20.05.2024 (обновлено: 14:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proverka-1947208115.html
Прокуратура проверит информацию об инциденте на аттракционе в Ижевске
Прокуратура проверит информацию об инциденте на аттракционе в Ижевске - РИА Новости, 20.05.2024
Прокуратура проверит информацию об инциденте на аттракционе в Ижевске
Прокуратура Удмуртии проводит проверку по инциденту в парке имени Горького в Ижевске, где у посетительницы аттракциона в ходе движения расстегнулся ремень... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:58
2024-05-20T14:59
ижевск
происшествия
прокуратура удмуртии
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии проводит проверку по инциденту в парке имени Горького в Ижевске, где у посетительницы аттракциона в ходе движения расстегнулся ремень безопасности, а оператор не спешил остановить машину. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что в ходе движения аттракциона кричит девушка с просьбой остановить машину. К ней присоединяется и мужской голос с требованием остановить движение. Но оператор не спешит, останавливает только после того, как аттракцион сделал несколько кругов с кричащими посетителями. За кадром слышно, что видео снимают дети. "Прокуратура Удмуртии организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего техническое состояние аттракционов. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила, что инцидент произошел в парке Горького. "С первых секунд девушка, у которой отстегнулся ремень, умоляет о помощи, но никто не спешит останавливать аттракцион! После просмотра этого видео вывод один – ребенка в парк Горького отпускать опасно! На месте руководства парка, которое до сих пор не прокомментировало ситуацию, я бы закрыла все аттракционы и провела полную ревизию", - написала Пинчук. В пресс-службе парка Горького Ижевска РИА Новости сообщили, что директор парка прокомментирует ситуацию чуть позже.
https://ria.ru/20240506/eysk-1944184736.html
https://ria.ru/20240429/spasateli-1943081982.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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ижевск, происшествия, прокуратура удмуртии, удмуртская республика (удмуртия)
Ижевск, Происшествия, Прокуратура Удмуртии, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Прокуратура проверит информацию об инциденте на аттракционе в Ижевске

В Ижевске проверяют информацию об инциденте с ремнем безопасности на аттракционе

© РИА НовостиАвтомобиль прокуратуры
Автомобиль прокуратуры - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости
Автомобиль прокуратуры. Архивное фото
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УФА, 20 мая – РИА Новости. Прокуратура Удмуртии проводит проверку по инциденту в парке имени Горького в Ижевске, где у посетительницы аттракциона в ходе движения расстегнулся ремень безопасности, а оператор не спешил остановить машину.
В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что в ходе движения аттракциона кричит девушка с просьбой остановить машину. К ней присоединяется и мужской голос с требованием остановить движение. Но оператор не спешит, останавливает только после того, как аттракцион сделал несколько кругов с кричащими посетителями. За кадром слышно, что видео снимают дети.
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"Прокуратура Удмуртии организовала проверку исполнения законодательства, регламентирующего техническое состояние аттракционов. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале сообщила, что инцидент произошел в парке Горького. "С первых секунд девушка, у которой отстегнулся ремень, умоляет о помощи, но никто не спешит останавливать аттракцион! После просмотра этого видео вывод один – ребенка в парк Горького отпускать опасно! На месте руководства парка, которое до сих пор не прокомментировало ситуацию, я бы закрыла все аттракционы и провела полную ревизию", - написала Пинчук.
В пресс-службе парка Горького Ижевска РИА Новости сообщили, что директор парка прокомментирует ситуацию чуть позже.
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