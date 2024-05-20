https://ria.ru/20240520/proizvodstvo-1947221980.html
Производство кроссовок запустили в Астраханской области
Производство кроссовок запустили в Астраханской области - РИА Новости, 20.05.2024
Производство кроссовок запустили в Астраханской области
ООО "ПКФ "Дюна-Аст" запустила в Астраханской области производство спортивной обуви, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:43
2024-05-20T15:43
2024-05-20T15:43
астраханская область
одежда
фонд развития промышленности
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. ООО "ПКФ "Дюна-Аст" запустила в Астраханской области производство спортивной обуви, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона. "ООО "ПКФ "Дюна-Аст" получило льготное финансирование Фонда развития промышленности Астраханской области и использовало средства на организацию производства спортивной обуви", - говорится в сообщении. Полный ассортимент продукции включает более 300 моделей для взрослых и детей, костюмы и обувь для охоты и рыбалки. Руководитель Фонда развития промышленности Ирина Кожеурова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что на условиях софинансирования заводу предоставили средства на модернизацию и техническое перевооружение. Предприятие закупило оборудование для производства кроссовок и пресс-формы для подошвы. Особая технология обеспечивает подошве хорошую амортизацию. Проектная мощность линии - 30 тысяч пар в месяц. Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, слова которого приводит ведомство, отметил, что финансирование Фонда - востребованный инструмент развития промышленных предприятий. В текущем году уже выданы два займа на общую сумму в 16 миллионов рублей. Одобрено предоставление средств еще двум проектам на 28 миллионов рублей. На рассмотрении находятся восемь заявок. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 3-5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 0,5 до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Предприятия Астраханской области при содействии регионального Фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одежда, фонд развития промышленности
Астраханская область, Одежда, Фонд развития промышленности
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. ООО "ПКФ "Дюна-Аст" запустила в Астраханской области производство спортивной обуви, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона.
"ООО "ПКФ "Дюна-Аст" получило льготное финансирование Фонда развития промышленности
Астраханской области и использовало средства на организацию производства спортивной обуви", - говорится в сообщении. Полный ассортимент продукции включает более 300 моделей для взрослых и детей, костюмы и обувь для охоты и рыбалки.
Руководитель Фонда развития промышленности Ирина Кожеурова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что на условиях софинансирования заводу предоставили средства на модернизацию и техническое перевооружение. Предприятие закупило оборудование для производства кроссовок и пресс-формы для подошвы. Особая технология обеспечивает подошве хорошую амортизацию. Проектная мощность линии - 30 тысяч пар в месяц.
Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, слова которого приводит ведомство, отметил, что финансирование Фонда - востребованный инструмент развития промышленных предприятий. В текущем году уже выданы два займа на общую сумму в 16 миллионов рублей. Одобрено предоставление средств еще двум проектам на 28 миллионов рублей. На рассмотрении находятся восемь заявок.
Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 3-5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 0,5 до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Предприятия Астраханской области при содействии регионального Фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности.