https://ria.ru/20240520/proizvodstvo-1947221980.html

Производство кроссовок запустили в Астраханской области

Производство кроссовок запустили в Астраханской области - РИА Новости, 20.05.2024

Производство кроссовок запустили в Астраханской области

ООО "ПКФ "Дюна-Аст" запустила в Астраханской области производство спортивной обуви, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:43

2024-05-20T15:43

2024-05-20T15:43

астраханская область

одежда

фонд развития промышленности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. ООО "ПКФ "Дюна-Аст" запустила в Астраханской области производство спортивной обуви, сообщает министерство промышленности, торговли и энергетики региона. "ООО "ПКФ "Дюна-Аст" получило льготное финансирование Фонда развития промышленности Астраханской области и использовало средства на организацию производства спортивной обуви", - говорится в сообщении. Полный ассортимент продукции включает более 300 моделей для взрослых и детей, костюмы и обувь для охоты и рыбалки. Руководитель Фонда развития промышленности Ирина Кожеурова, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что на условиях софинансирования заводу предоставили средства на модернизацию и техническое перевооружение. Предприятие закупило оборудование для производства кроссовок и пресс-формы для подошвы. Особая технология обеспечивает подошве хорошую амортизацию. Проектная мощность линии - 30 тысяч пар в месяц. Министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский, слова которого приводит ведомство, отметил, что финансирование Фонда - востребованный инструмент развития промышленных предприятий. В текущем году уже выданы два займа на общую сумму в 16 миллионов рублей. Одобрено предоставление средств еще двум проектам на 28 миллионов рублей. На рассмотрении находятся восемь заявок. Для реализации новых промышленных проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 3-5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 0,5 до 50 миллионов рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Предприятия Астраханской области при содействии регионального Фонда могут воспользоваться максимальной суммой займа до 200 миллионов рублей федерального Фонда развития промышленности.

https://ria.ru/20240517/aviasoobschenie-1946668596.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одежда, фонд развития промышленности