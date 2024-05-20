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МВД опровергло информацию о похищении девушки в Дагестане для женитьбы - РИА Новости, 20.05.2024
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18:27 20.05.2024 (обновлено: 18:32 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947267492.html
МВД опровергло информацию о похищении девушки в Дагестане для женитьбы
МВД опровергло информацию о похищении девушки в Дагестане для женитьбы - РИА Новости, 20.05.2024
МВД опровергло информацию о похищении девушки в Дагестане для женитьбы
Девушка из дагестанского села, которую якобы похитил молодой человек ряди женитьбы, сама ушла от родителей и заявила, что это ее осознанное решение, рассказала... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:32
левашинский район
россия
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МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Девушка из дагестанского села, которую якобы похитил молодой человек ряди женитьбы, сама ушла от родителей и заявила, что это ее осознанное решение, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева. В понедельник в дагестанских Telegram-каналах распространились несколько видео, в которых разные женщины утверждают, что их родственницу из села Нижнее Чугли Левашинского района похитил парень и уже пятый день удерживает ее у себя дома в селе Левшаи, не возвращая родителям. "Родители написали заявление в полицию о похищении человека, но с точки зрения законов РФ в данной ситуации все в полном порядке, поскольку это ее осознанное решение и ей 22 года. С ней разговаривали сотрудники полиции, она рассказала, что сама его выбрала и не хочет возвращаться к родителям", – рассказала представительница МВД республики. По информации Гариевой, родители девушки были против ее брака с молодым человеком, потому что их не устраивали его финансовые возможности. Тогда он "украл" девушку с ее согласия, но против воли родителей, которые хотели выдать дочь за более состоятельного мужчину. После "похищения" возлюбленные спешно заключили исламский брак. Девушка утверждает, что никакого насилия со стороны парня не было, и она не имеет претензий ни к нему, ни к его родственникам.
https://ria.ru/20240519/zaderzhanie-1947064286.html
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левашинский район, россия
Левашинский район, Россия
МВД опровергло информацию о похищении девушки в Дагестане для женитьбы

МВД Дагестана: девушка, которую якобы похитил мужчина, сама ушла от родителей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент со смотровой площадки
Вид на Дербент со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Дербент со смотровой площадки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 мая - РИА Новости. Девушка из дагестанского села, которую якобы похитил молодой человек ряди женитьбы, сама ушла от родителей и заявила, что это ее осознанное решение, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
В понедельник в дагестанских Telegram-каналах распространились несколько видео, в которых разные женщины утверждают, что их родственницу из села Нижнее Чугли Левашинского района похитил парень и уже пятый день удерживает ее у себя дома в селе Левшаи, не возвращая родителям.
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"Родители написали заявление в полицию о похищении человека, но с точки зрения законов РФ в данной ситуации все в полном порядке, поскольку это ее осознанное решение и ей 22 года. С ней разговаривали сотрудники полиции, она рассказала, что сама его выбрала и не хочет возвращаться к родителям", – рассказала представительница МВД республики.
По информации Гариевой, родители девушки были против ее брака с молодым человеком, потому что их не устраивали его финансовые возможности. Тогда он "украл" девушку с ее согласия, но против воли родителей, которые хотели выдать дочь за более состоятельного мужчину. После "похищения" возлюбленные спешно заключили исламский брак.
Девушка утверждает, что никакого насилия со стороны парня не было, и она не имеет претензий ни к нему, ни к его родственникам.
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