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Пожар в самарском ресторане полностью потушили - РИА Новости, 20.05.2024
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18:13 20.05.2024 (обновлено: 18:20 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html
Пожар в самарском ресторане полностью потушили
Пожар в самарском ресторане полностью потушили - РИА Новости, 20.05.2024
Пожар в самарском ресторане полностью потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:13
2024-05-20T18:20
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Данные о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступили в 14.03 мск, сообщали в ГУМЧС России по Самарской области. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет. "В Самаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане", - говорится в сообщении МЧС России.
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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в самарском ресторане полностью потушили

В Самаре полностью ликвидировали пожар в ресторане на улице Дыбенко

© Фото : МЧС РоссииЛиквидация пожара в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко в Самаре
Ликвидация пожара в ресторане Каледония на улице Дыбенко в Самаре - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : МЧС России
Ликвидация пожара в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко в Самаре
Читать ria.ru в
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Данные о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступили в 14.03 мск, сообщали в ГУМЧС России по Самарской области. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет.
"В Самаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане", - говорится в сообщении МЧС России.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьРоссияСамараСамарская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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