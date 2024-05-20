https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html
Пожар в самарском ресторане полностью потушили
Пожар в самарском ресторане полностью потушили - РИА Новости, 20.05.2024
Пожар в самарском ресторане полностью потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:13
2024-05-20T18:13
2024-05-20T18:20
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947252539_0:3:1267:716_1920x0_80_0_0_d9e5eaf1dd48ac9c7e87243dba410a28.jpg
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Данные о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступили в 14.03 мск, сообщали в ГУМЧС России по Самарской области. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет. "В Самаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане", - говорится в сообщении МЧС России.
https://ria.ru/20240509/pozhar-1945011965.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947252539_63:0:1018:716_1920x0_80_0_0_1962bdaad730a67d0412616b7590ead5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в самарском ресторане полностью потушили
В Самаре полностью ликвидировали пожар в ресторане на улице Дыбенко