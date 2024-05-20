https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947264741.html

Пожар в самарском ресторане полностью потушили

Пожар в самарском ресторане полностью потушили - РИА Новости, 20.05.2024

Пожар в самарском ресторане полностью потушили

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:13

2024-05-20T18:13

2024-05-20T18:20

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. Данные о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступили в 14.03 мск, сообщали в ГУМЧС России по Самарской области. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших при пожаре нет. "В Самаре огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в ресторане", - говорится в сообщении МЧС России.

https://ria.ru/20240509/pozhar-1945011965.html

россия

самара

самарская область

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2024

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)