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В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947257033.html
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:48
2024-05-20T17:48
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате сброса с беспилотника в Петровском районе во дворе частного дома по улице Гаврилюка пострадала женщина 1951 года рождения. С осколочными ранениями левого плеча она доставлена в одно из лечебных учреждений города", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщило, что в 15.50 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947218368.html
https://ria.ru/20240103/vsu-1919593075.html
донецк
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

Мэр Кулемзин: женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА
Последствия атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, в результате сброса с беспилотника в Петровском районе во дворе частного дома по улице Гаврилюка пострадала женщина 1951 года рождения. С осколочными ранениями левого плеча она доставлена в одно из лечебных учреждений города", - написал Кулемзин.
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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщило, что в 15.50 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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