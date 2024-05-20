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В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:48
2024-05-20T17:48
2024-05-20T17:48
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донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате сброса с беспилотника в Петровском районе во дворе частного дома по улице Гаврилюка пострадала женщина 1951 года рождения. С осколочными ранениями левого плеча она доставлена в одно из лечебных учреждений города", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщило, что в 15.50 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947218368.html
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
Мэр Кулемзин: женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с дрона ВСУ