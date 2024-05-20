https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947257033.html

В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА - РИА Новости, 20.05.2024

В Донецке женщина пострадала при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:48

2024-05-20T17:48

2024-05-20T17:48

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943345473_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_d43ab6a9d39dccdd96e37c5a20c57bd8.jpg

ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотного аппарата, сообщил в понедельник мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, в результате сброса с беспилотника в Петровском районе во дворе частного дома по улице Гаврилюка пострадала женщина 1951 года рождения. С осколочными ранениями левого плеча она доставлена в одно из лечебных учреждений города", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее в понедельник сообщило, что в 15.50 ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947218368.html

https://ria.ru/20240103/vsu-1919593075.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины