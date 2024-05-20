https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947251506.html

В Самаре потушили открытый огонь в ресторане

В Самаре потушили открытый огонь в ресторане - РИА Новости, 20.05.2024

В Самаре потушили открытый огонь в ресторане

Открытое горение ликвидировали на пожаре в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:23

2024-05-20T17:23

2024-05-20T17:31

происшествия

россия

самара

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на пожаре в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступила в МЧС в 14.03 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщали в региональном ГУМЧС России. Пострадавших при пожаре нет. "Открытое горение ликвидировано в 17.22 (16.22 мск)", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.

https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947161347.html

россия

самара

самарская область

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происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)