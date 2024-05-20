https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947251506.html
В Самаре потушили открытый огонь в ресторане
В Самаре потушили открытый огонь в ресторане - РИА Новости, 20.05.2024
В Самаре потушили открытый огонь в ресторане
Открытое горение ликвидировали на пожаре в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:23
2024-05-20T17:23
2024-05-20T17:31
происшествия
россия
самара
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947252539_0:3:1267:716_1920x0_80_0_0_d9e5eaf1dd48ac9c7e87243dba410a28.jpg
САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на пожаре в ресторане на улице Дыбенко в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области. Информация о пожаре в ресторане "Каледония" на улице Дыбенко, 104 в Самаре поступила в МЧС в 14.03 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, сообщали в региональном ГУМЧС России. Пострадавших при пожаре нет. "Открытое горение ликвидировано в 17.22 (16.22 мск)", - сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Самарской области.
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947161347.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947252539_63:0:1018:716_1920x0_80_0_0_1962bdaad730a67d0412616b7590ead5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре потушили открытый огонь в ресторане
ГУМЧС: в Самаре ликвидировали открытое горение в ресторане на улице Дыбенко