https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947230564.html

В Самаре загорелся ресторан

В Самаре загорелся ресторан - РИА Новости, 20.05.2024

В Самаре загорелся ресторан

Ресторан горит на площади 300 квадратных метров на улице Дыбенко в Самаре, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:12

2024-05-20T16:12

2024-05-20T16:12

происшествия

коммерческая недвижимость

самара

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Ресторан горит на площади 300 квадратных метров на улице Дыбенко в Самаре, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. "В 15.03 (14.03 мск) поступило сообщение о загорании мансардного этажа с выходом на кровлю в ресторане "Каледония" по адресу: городской округ Самара, Советский район, улица Дыбенко, дом 104. Площадь пожара составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пострадавших в результате пожара нет. В тушении задействованы 48 человек и 14 единиц техники, уточнили в региональном главке МЧС.

https://ria.ru/20240509/pozhar-1944979849.html

самара

россия

самарская область

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происшествия, коммерческая недвижимость, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)