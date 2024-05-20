https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947230564.html
В Самаре загорелся ресторан
В Самаре загорелся ресторан - РИА Новости, 20.05.2024
В Самаре загорелся ресторан
Ресторан горит на площади 300 квадратных метров на улице Дыбенко в Самаре, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:12
2024-05-20T16:12
2024-05-20T16:12
происшествия
коммерческая недвижимость
самара
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Ресторан горит на площади 300 квадратных метров на улице Дыбенко в Самаре, сообщило ГУМЧС России по Самарской области в своем Telegram-канале. "В 15.03 (14.03 мск) поступило сообщение о загорании мансардного этажа с выходом на кровлю в ресторане "Каледония" по адресу: городской округ Самара, Советский район, улица Дыбенко, дом 104. Площадь пожара составила 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства. Пострадавших в результате пожара нет. В тушении задействованы 48 человек и 14 единиц техники, уточнили в региональном главке МЧС.
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происшествия, коммерческая недвижимость, самара, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Самара, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре загорелся ресторан
В Самаре загорелся ресторан на площади 300 квадратных метров