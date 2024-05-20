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Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности - РИА Новости, 20.05.2024
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15:46 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947223325.html
Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности
Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности - РИА Новости, 20.05.2024
Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности
Главный врач Новгородского областного онкологического диспансера Евгений Манцырев, обвиняемый в необеспечении больных лекарствами, временно отстранен от... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:46
2024-05-20T15:46
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Главный врач Новгородского областного онкологического диспансера Евгений Манцырев, обвиняемый в необеспечении больных лекарствами, временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба Новгородского районного суда. Пресс-служба регионального управления СК РФ уточняет, что Манцырев обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, главврач не исполнил надлежащим образом свои обязанности по обеспечению онкобольных жизненно необходимыми лекарствами, что повлекло необратимое ухудшение состояния здоровья 10 потерпевших. По данным следствия, находящийся под подпиской о невыезде фигурант предпринимал попытки воздействия на свидетелей. СК обратился в суд с ходатайством об ограничении деятельности Манцырева на должности главного врача. "Временно, на период проведения предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, главный врач ГОБУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" Манцырев Е.О. отстранён от должности", - говорится в сообщении. При этом суд оставил Манцырева главным внештатным специалистом-онкологом области. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как уточнили в минздраве региона, и.о. главврача онкодиспансера назначена Мария Гренц – заместитель Манцырева. "Онкологический диспансер работает в штатном режиме, ведется прием пациентов, медицинская помощь оказывается в полном объеме как в поликлинике, так и в стационаре", - сообщили в минздраве.
https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html
https://ria.ru/20240516/klinika-1946458502.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности

Главврач Новгородского онкодиспансера Манцырев временно отстранен от должности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Главный врач Новгородского областного онкологического диспансера Евгений Манцырев, обвиняемый в необеспечении больных лекарствами, временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба Новгородского районного суда.
Пресс-служба регионального управления СК РФ уточняет, что Манцырев обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, главврач не исполнил надлежащим образом свои обязанности по обеспечению онкобольных жизненно необходимыми лекарствами, что повлекло необратимое ухудшение состояния здоровья 10 потерпевших. По данным следствия, находящийся под подпиской о невыезде фигурант предпринимал попытки воздействия на свидетелей. СК обратился в суд с ходатайством об ограничении деятельности Манцырева на должности главного врача.
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"Временно, на период проведения предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, главный врач ГОБУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" Манцырев Е.О. отстранён от должности", - говорится в сообщении.
При этом суд оставил Манцырева главным внештатным специалистом-онкологом области.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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16 мая, 15:53
Как уточнили в минздраве региона, и.о. главврача онкодиспансера назначена Мария Гренц – заместитель Манцырева.
"Онкологический диспансер работает в штатном режиме, ведется прием пациентов, медицинская помощь оказывается в полном объеме как в поликлинике, так и в стационаре", - сообщили в минздраве.
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