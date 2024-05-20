https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947223325.html

Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности

Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности - РИА Новости, 20.05.2024

Главврача Новгородского онкодиспансера отстранили от должности

Главный врач Новгородского областного онкологического диспансера Евгений Манцырев, обвиняемый в необеспечении больных лекарствами, временно отстранен от... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:46

2024-05-20T15:46

2024-05-20T15:46

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Главный врач Новгородского областного онкологического диспансера Евгений Манцырев, обвиняемый в необеспечении больных лекарствами, временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба Новгородского районного суда. Пресс-служба регионального управления СК РФ уточняет, что Манцырев обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, главврач не исполнил надлежащим образом свои обязанности по обеспечению онкобольных жизненно необходимыми лекарствами, что повлекло необратимое ухудшение состояния здоровья 10 потерпевших. По данным следствия, находящийся под подпиской о невыезде фигурант предпринимал попытки воздействия на свидетелей. СК обратился в суд с ходатайством об ограничении деятельности Манцырева на должности главного врача. "Временно, на период проведения предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, главный врач ГОБУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" Манцырев Е.О. отстранён от должности", - говорится в сообщении. При этом суд оставил Манцырева главным внештатным специалистом-онкологом области. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как уточнили в минздраве региона, и.о. главврача онкодиспансера назначена Мария Гренц – заместитель Манцырева. "Онкологический диспансер работает в штатном режиме, ведется прием пациентов, медицинская помощь оказывается в полном объеме как в поликлинике, так и в стационаре", - сообщили в минздраве.

https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html

https://ria.ru/20240516/klinika-1946458502.html

https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)