https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947223185.html
Полиция проводит проверку после гибели избитого нижегородцем кота
Полиция проводит проверку после гибели избитого нижегородцем кота - РИА Новости, 20.05.2024
Полиция проводит проверку после гибели избитого нижегородцем кота
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после гибели кота, которого избил местный житель, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:46
2024-05-20T15:46
2024-05-20T15:46
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после гибели кота, которого избил местный житель, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным. "Двадцатого мая около 09.18 в полицию поступило 5 сообщений от очевидцев о том, что мужчина палкой ударил кота в присутствии прохожих на улице Пермякова. Животное погибло. Личность злоумышленника установлена. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240218/kot-1928084181.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Полиция проводит проверку после гибели избитого нижегородцем кота
МВД: полиция проводит проверку после гибели кота, избитого в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после гибели кота, которого избил местный житель, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео с камеры домофона, как мужчина натравливает свою собаку на кота, а затем несколько раз пинает животное. После этого, по словам очевидцев, мужчина продолжил издеваться над животным.
"Двадцатого мая около 09.18 в полицию поступило 5 сообщений от очевидцев о том, что мужчина палкой ударил кота в присутствии прохожих на улице Пермякова. Животное погибло. Личность злоумышленника установлена. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.