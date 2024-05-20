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В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей - РИА Новости, 20.05.2024
В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей
Семь мирных жителей ДНР погибли, еще 14, в том числе ребенок, получили ранения с 14 по 19 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:33
2024-05-20T15:33
2024-05-20T15:33
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Семь мирных жителей ДНР погибли, еще 14, в том числе ребенок, получили ранения с 14 по 19 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале ведомства. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 14 по 19 мая погибли семь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 14, в том числе ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9270 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 819, среди них 884 ребенка.
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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Специальная военная операция на Украине
В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей
Аппарат омбудсмена: в ДНР с 14 по 19 мая погибли 7 мирных жителей, пострадали 14