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В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей

В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей - РИА Новости, 20.05.2024

В ДНР за неделю погибли семь и пострадали четырнадцать мирных жителей

Семь мирных жителей ДНР погибли, еще 14, в том числе ребенок, получили ранения с 14 по 19 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:33

2024-05-20T15:33

2024-05-20T15:33

в мире

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Семь мирных жителей ДНР погибли, еще 14, в том числе ребенок, получили ранения с 14 по 19 мая из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале ведомства. В сообщении приводится инфографика, согласно которой в республике с 14 по 19 мая погибли семь мирных жителей. Число пострадавших за указанный период составило 14, в том числе ребенок. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9270 человек, в том числе 239 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 13 819, среди них 884 ребенка.

https://ria.ru/20240325/obstrely-1935675401.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, дарья морозова