https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947202751.html
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона
Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:39
2024-05-20T14:39
2024-05-20T14:39
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Ранены два человека", - написал Смирнов. Он отметил, что пострадавшим на месте оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их транспортируют в Глушковскую районную больницу.
https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html
курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона
В Курской области два человека получили ранения после атаки украинского дрона