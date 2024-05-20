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В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:39 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947202751.html
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона
Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:39
2024-05-20T14:39
происшествия
курская область
глушковский район
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Ранены два человека", - написал Смирнов. Он отметил, что пострадавшим на месте оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их транспортируют в Глушковскую районную больницу.
https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html
курская область
глушковский район
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происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Глушковский район, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона

В Курской области два человека получили ранения после атаки украинского дрона

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
"Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Ранены два человека", - написал Смирнов.
Он отметил, что пострадавшим на месте оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их транспортируют в Глушковскую районную больницу.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Украинский дрон атаковал АЗС в Курской области
9 мая, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районАлексей Смирнов (политик)
 
 
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