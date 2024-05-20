https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947202751.html

В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона

В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона - РИА Новости, 20.05.2024

В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона

Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:39

происшествия

курская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945527704_0:451:2664:1949_1920x0_80_0_0_9a4cd940385d6537bf6f9fa38e1cf278.jpg

РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Два человека получили ранения после атаки украинского дрона в курском селе Теткино, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. "Сегодня в посёлке Тёткино Глушковского района с украинского дрона было сброшено взрывное устройство. Ранены два человека", - написал Смирнов. Он отметил, что пострадавшим на месте оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их транспортируют в Глушковскую районную больницу.

https://ria.ru/20240509/ataka-1944945459.html

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, глушковский район, алексей смирнов (политик)