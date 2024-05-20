https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947197067.html

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму - РИА Новости, 20.05.2024

В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму

Жительница Ленинского района Крыма выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:16

2024-05-20T14:16

2024-05-20T14:16

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ленинский район

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительница Ленинского района Крыма выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в Ленинском районе. К настоящему времени установлено, что жительница района 1997 года рождения родила 17 мая текущего года ребенка. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета", - говорится в сообщении. У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей: 2015 и 2018 годов рождения. Она безработная. Семья на учете не состояла, как и в медицинском учреждении в связи с беременностью. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным крымского управления СК РФ, трагедия произошла в селе Виноградное. Матери 27 лет. "По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался. Подозреваемая дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html

https://ria.ru/20240429/rebenok-1943062249.html

https://ria.ru/20231116/proisshestvie-1909799243.html

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происшествия, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)