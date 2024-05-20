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В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму - РИА Новости, 20.05.2024
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
Жительница Ленинского района Крыма выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:16
2024-05-20T14:16
2024-05-20T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительница Ленинского района Крыма выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в Ленинском районе. К настоящему времени установлено, что жительница района 1997 года рождения родила 17 мая текущего года ребенка. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета", - говорится в сообщении. У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей: 2015 и 2018 годов рождения. Она безработная. Семья на учете не состояла, как и в медицинском учреждении в связи с беременностью. Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). По данным крымского управления СК РФ, трагедия произошла в селе Виноградное. Матери 27 лет. "По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался. Подозреваемая дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
Жительница Крыма выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Жительница Ленинского района Крыма выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета, возбуждено уголовное дело за убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в Ленинском районе. К настоящему времени установлено, что жительница района 1997 года рождения родила 17 мая текущего года ребенка. Со слов женщины, она выбросила его в выгребную яму туалета", - говорится в сообщении.
У женщины есть еще двое несовершеннолетних детей: 2015 и 2018 годов рождения. Она безработная.
Семья на учете не состояла, как и в медицинском учреждении в связи с беременностью.
Следователями возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
По данным крымского управления СК РФ, трагедия произошла в селе Виноградное. Матери 27 лет.
"По данным следствия, 17 мая местная жительница родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался. Подозреваемая дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.