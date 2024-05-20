Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве бывшей жены
В Екатеринбурге предъявили обвинения мужчине, зарезавшему бывшую жену на улице
© СУ СК России по Свердловской областиМужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Екатеринбурге
© СУ СК России по Свердловской области
Мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Екатеринбуржцу, который нанес несколько ножевых ранений бывшей жене прямо на улице, отчего она скончалась, предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, 18 мая у дома по улице Победы в Екатеринбурге обвиняемый из-за ревности нанес несколько ножевых ранений своей бывшей сожительнице, после чего скрылся. Местные СМИ писали, что до этого они на улице поссорились, после чего мужчина ударил женщину ножом прямо на глазах прохожих. Пострадавшая скончалась на месте происшествия, было заведено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали в тот же день.
"В Екатеринбурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве", – говорится в сообщении СК.
Отмечается, что 39-летний фигурант признал вину частично, в отношении него планируется провести судебную психиатрическую экспертизу. Следствие обратилось в суд с ходатайством об его аресте.
Как ранее уточнял журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, орудие преступления подозреваемый успел выбросить, вместе с погибшей у него есть совместный 9-летний ребенок, полгода назад пара рассталась. Также по данным полиции, фигурант дважды был судим за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество.
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