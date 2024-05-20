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В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства
В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства - РИА Новости, 20.05.2024
В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства
Полиция в Тюмени в ходе рейда выявила 15 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, девяти из них грозит депортация, сообщается в официальном РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:06
2024-05-20T19:06
2024-05-20T19:06
россия
тюмень
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Полиция в Тюмени в ходе рейда выявила 15 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, девяти из них грозит депортация, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. "В ходе рейда стражи правопорядка составили в отношении 15 иностранных граждан административные протоколы… Шести мигрантам назначено наказание в виде штрафа. Материалы в отношении девяти правонарушителей направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Из видеокомментария к посту следует, что профилактический рейд комплексные силы полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии провели на предприятии общепита с массовым пребыванием мигрантов, по итогам мероприятия девять протоколов составлено за нарушение режима пребывания в России и шесть - за нарушение правил въезда в страну. Отмечается, что рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства тюменская полиция проводит на постоянной основе.
https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html
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россия, тюмень, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Тюмень, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства
МВД: в Тюмени выявили 15 мигрантов-правонарушителей, девяти грозит депортация