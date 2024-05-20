https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947274739.html

В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства

В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства - РИА Новости, 20.05.2024

В Тюмени выявили 15 нарушителей миграционного законодательства

Полиция в Тюмени в ходе рейда выявила 15 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, девяти из них грозит депортация, сообщается в официальном РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:06

2024-05-20T19:06

2024-05-20T19:06

россия

тюмень

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 мая – РИА Новости. Полиция в Тюмени в ходе рейда выявила 15 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство России, девяти из них грозит депортация, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России. "В ходе рейда стражи правопорядка составили в отношении 15 иностранных граждан административные протоколы… Шести мигрантам назначено наказание в виде штрафа. Материалы в отношении девяти правонарушителей направлены в суд для решения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Из видеокомментария к посту следует, что профилактический рейд комплексные силы полиции при поддержке спецподразделения Росгвардии провели на предприятии общепита с массовым пребыванием мигрантов, по итогам мероприятия девять протоколов составлено за нарушение режима пребывания в России и шесть - за нарушение правил въезда в страну. Отмечается, что рейды по контролю за соблюдением миграционного законодательства тюменская полиция проводит на постоянной основе.

https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html

https://ria.ru/20231124/wildberries-1911499887.html

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тюмень, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия