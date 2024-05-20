https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947255908.html

Замминистра Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей

Замминистра Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей - РИА Новости, 20.05.2024

Замминистра Кабардино-Балкарии обвинили в хищении 49 миллионов рублей

Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы республиканского министерства, обвиняемого в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:43

2024-05-20T17:43

2024-05-20T17:43

происшествия

россия

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НАЛЬЧИК, 20 мая – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы республиканского министерства, обвиняемого в халатности, из-за которой были похищены выделенные на жилье детям-сиротам 49 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения заместителем министра возложенных на него обязанностей…, ввиду его недобросовестного и небрежного отношения к службе, не были исполнены лимитные обязательства и освоены денежные средства, выделенные в бюджете на реализацию министерством 45 государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним на сумму свыше 49 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракты были заключены с коммерческой организацией на поставку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Вследствие допущенной должностным лицом халатности, директором коммерческой организации-исполнителем государственных контрактных обязательств похищены денежные средства на сумму свыше 49 миллионов рублей", - уточняет прокуратура. Уголовное дело в отношении коммерсанта по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере уже рассматривается судом. Замминистра предъявлено обвинение по статье "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до шести месяцев ареста. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура не уточняет, в каком именно ведомстве работает обвиняемый. Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что речь идет о заместителе министра просвещения и науки КБР.

https://realty.ria.ru/20240213/shtraf-1927083337.html

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происшествия, россия