https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947236915.html

В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство

В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 20.05.2024

В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство

Жительница курского села получила ранение, наступив на взрывное устройство, её доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:32

2024-05-20T16:32

2024-05-20T16:32

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Жительница курского села получила ранение, наступив на взрывное устройство, её доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Происшествие произошло в селе Гордеевка приграничного Кореневского района в понедельник. "Местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу", - сообщил Смирнов. По словам главы региона, в больнице женщине оказали необходимую помощь. Смирнов напомнил жителям, что нельзя приближаться и прикасаться к найденным предметам, а следует обратиться к экстренным службам

https://ria.ru/20240520/otvertka-1947212892.html

https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html

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2024

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происшествия, алексей смирнов (политик)