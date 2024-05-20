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В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947236915.html
В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство
В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство - РИА Новости, 20.05.2024
В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство
Жительница курского села получила ранение, наступив на взрывное устройство, её доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:32
2024-05-20T16:32
происшествия
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Жительница курского села получила ранение, наступив на взрывное устройство, её доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Происшествие произошло в селе Гордеевка приграничного Кореневского района в понедельник. "Местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу", - сообщил Смирнов. По словам главы региона, в больнице женщине оказали необходимую помощь. Смирнов напомнил жителям, что нельзя приближаться и прикасаться к найденным предметам, а следует обратиться к экстренным службам
https://ria.ru/20240520/otvertka-1947212892.html
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происшествия, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
В Курской области женщина получила ранение, наступив на взрывное устройство

Жительница Курского села наступила на взрывное устройство и получила ранение

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 мая – РИА Новости. Жительница курского села получила ранение, наступив на взрывное устройство, её доставили в районную больницу, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Происшествие произошло в селе Гордеевка приграничного Кореневского района в понедельник.
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"Местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу", - сообщил Смирнов.
По словам главы региона, в больнице женщине оказали необходимую помощь.
Смирнов напомнил жителям, что нельзя приближаться и прикасаться к найденным предметам, а следует обратиться к экстренным службам
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