В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24
В Новосибирске суд начал рассматривать дело о диверсиях в виде поджогов
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях в виде поджогов, в том числе самолета Су-24, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях – поджогах, направленных на разрушение различного рода объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, повлекших причинение значительного имущественного ущерба (пункт "б" часть 2 статьи 281 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в апреле 2023 года молодые люди получили в мессенджере предложение о заработке путем совершения диверсий в виде поджога двух релейных шкафов на железной дороге в двух районах Новосибирска, контейнера с телекоммуникационным оборудованием "Мегафона" и самолета Су-24, находящегося на территории Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова.
"Осознавая, что данные объекты, в том числе железные дороги, являются важными для страны и их повреждения могут иметь негативные последствия, молодые люди согласились на поджог. Получив дальнейшие указания, подсудимые совершили в период с 15 апреля по 8 мая 2023 года диверсии путем поджога", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что обвиняемые причинили ущерб Новосибирскому авиазаводу в размере более 7 миллионов рублей, "Мегафону" - более 1,9 миллиона рублей, а РЖД – более 323 тысяч рублей. Все фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ.
"Сегодня в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину по предъявленному обвинению не признали", - сообщили в управлении.