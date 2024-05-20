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В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24 - РИА Новости, 20.05.2024
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14:14 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947196480.html
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24 - РИА Новости, 20.05.2024
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24
Новосибирский областной суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях в виде... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:14
2024-05-20T14:14
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях в виде поджогов, в том числе самолета Су-24, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях – поджогах, направленных на разрушение различного рода объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, повлекших причинение значительного имущественного ущерба (пункт "б" часть 2 статьи 281 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в апреле 2023 года молодые люди получили в мессенджере предложение о заработке путем совершения диверсий в виде поджога двух релейных шкафов на железной дороге в двух районах Новосибирска, контейнера с телекоммуникационным оборудованием "Мегафона" и самолета Су-24, находящегося на территории Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова. "Осознавая, что данные объекты, в том числе железные дороги, являются важными для страны и их повреждения могут иметь негативные последствия, молодые люди согласились на поджог. Получив дальнейшие указания, подсудимые совершили в период с 15 апреля по 8 мая 2023 года диверсии путем поджога", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что обвиняемые причинили ущерб Новосибирскому авиазаводу в размере более 7 миллионов рублей, "Мегафону" - более 1,9 миллиона рублей, а РЖД – более 323 тысяч рублей. Все фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ. "Сегодня в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину по предъявленному обвинению не признали", - сообщили в управлении.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, новосибирский областной суд, мегафон, ржд, су-24
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, Мегафон, РЖД, Су-24
В Новосибирске начали рассматривать дело о поджоге Су-24

В Новосибирске суд начал рассматривать дело о диверсиях в виде поджогов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд в понедельник начал рассматривать уголовное дело в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях в виде поджогов, в том числе самолета Су-24, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
"В Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении четверых жителей Новосибирска, которые обвиняются в диверсиях – поджогах, направленных на разрушение различного рода объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, повлекших причинение значительного имущественного ущерба (пункт "б" часть 2 статьи 281 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в апреле 2023 года молодые люди получили в мессенджере предложение о заработке путем совершения диверсий в виде поджога двух релейных шкафов на железной дороге в двух районах Новосибирска, контейнера с телекоммуникационным оборудованием "Мегафона" и самолета Су-24, находящегося на территории Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова.
"Осознавая, что данные объекты, в том числе железные дороги, являются важными для страны и их повреждения могут иметь негативные последствия, молодые люди согласились на поджог. Получив дальнейшие указания, подсудимые совершили в период с 15 апреля по 8 мая 2023 года диверсии путем поджога", - говорится в сообщении.
В управлении пояснили, что обвиняемые причинили ущерб Новосибирскому авиазаводу в размере более 7 миллионов рублей, "Мегафону" - более 1,9 миллиона рублей, а РЖД – более 323 тысяч рублей. Все фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ.
"Сегодня в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. В ходе судебного разбирательства подсудимые свою вину по предъявленному обвинению не признали", - сообщили в управлении.
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