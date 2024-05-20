https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947267193.html
На "Госзаказе" обсудили выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК
На "Госзаказе" обсудили выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК - РИА Новости, 20.05.2024
На "Госзаказе" обсудили выпуск гражданской продукции предприятиями ОПК
В рамках форума-выставки "Госзаказ" провели круглый стол "Участие организаций ОПК в государственных закупках – существующая практика, барьеры и актуальные... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:26
2024-05-20T18:26
2024-05-20T18:26
россия
антон дроздов
вячеслав шпорт
наталия попова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иннопрактика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В рамках форума-выставки "Госзаказ" провели круглый стол "Участие организаций ОПК в государственных закупках – существующая практика, барьеры и актуальные вопросы" с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур, сообщает пресс-служба ПСБ. Модератором круглого стола стал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он отметил, что промышленность в настоящее время растет ускоренными темпами, в том числе за счет роста оборонно-промышленного комплекса. При этом предприятия ОПК нацелены на производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в целях импортозамещения. "Для поддержки процессов диверсификации ОПК важно вести постоянный диалог с предприятиями-производителями и покупателями высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, помогая им реализовывать проекты создания такой продукции с использованием различных финансовых механизмов и мер господдержки. В этих целях ПСБ утвердил стратегию участия банка в диверсификации, у нас есть центр компетенции, который в ручном режиме собирает проекты по производству отечественной высокотехнологичной продукции предприятий ОПК с использованием всех существующих механизмов", - цитирует пресс-служба Дроздова. Он отметил важность выявления барьеров для диверсификации ОПК и разработки мер по дальнейшему стимулированию этого процесса. "В этих целях на базе Экспертного совета по диверсификации и импортозамещению при Правительственной комиссии по импортозамещению мы рассматриваем вопросы применительно к отдельным отраслям и готовим соответствующие предложения в Минпромторг и правительство РФ. Обсуждение данных вопросов также реализуется на различных дискуссионных площадках", — отметил Дроздов. Спикеры обсудили вопросы адаптации предприятий ОПК к гражданскому рынку и барьеры для увеличения и развития производств продукции гражданского и двойного назначения, в том числе в части реализации государственных закупок, контроля ценообразования, механизмы и меры государственной поддержки, кадровое обеспечение и ряд других тем. В дискуссии приняли участие член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Шпорт, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского и двойного назначения холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" Лев Борисов, заместитель директора Института экономики и финансов по научной работе Государственного университета управления Андрей Сычев, директор департамента закупочной деятельности АО "КРЭТ" Елена Сим и другие.
https://ria.ru/20240516/perevody-1946482662.html
https://ria.ru/20240417/prosveschenie-1940634482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон дроздов, вячеслав шпорт, наталия попова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопрактика, псб (банк псб)
Россия, Антон Дроздов, Вячеслав Шпорт, Наталия Попова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иннопрактика, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В рамках форума-выставки "Госзаказ" провели круглый стол "Участие организаций ОПК в государственных закупках – существующая практика, барьеры и актуальные вопросы" с участием крупнейших компаний и представителей государственных структур, сообщает пресс-служба ПСБ.
Модератором круглого стола стал заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов. Он отметил, что промышленность в настоящее время растет ускоренными темпами, в том числе за счет роста оборонно-промышленного комплекса. При этом предприятия ОПК нацелены на производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в целях импортозамещения.
"Для поддержки процессов диверсификации ОПК важно вести постоянный диалог с предприятиями-производителями и покупателями высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, помогая им реализовывать проекты создания такой продукции с использованием различных финансовых механизмов и мер господдержки. В этих целях ПСБ утвердил стратегию участия банка в диверсификации, у нас есть центр компетенции, который в ручном режиме собирает проекты по производству отечественной высокотехнологичной продукции предприятий ОПК с использованием всех существующих механизмов", - цитирует пресс-служба Дроздова.
Он отметил важность выявления барьеров для диверсификации ОПК и разработки мер по дальнейшему стимулированию этого процесса.
"В этих целях на базе Экспертного совета по диверсификации и импортозамещению при Правительственной комиссии по импортозамещению мы рассматриваем вопросы применительно к отдельным отраслям и готовим соответствующие предложения в Минпромторг и правительство РФ. Обсуждение данных вопросов также реализуется на различных дискуссионных площадках", — отметил Дроздов.
Спикеры обсудили вопросы адаптации предприятий ОПК к гражданскому рынку и барьеры для увеличения и развития производств продукции гражданского и двойного назначения, в том числе в части реализации государственных закупок, контроля ценообразования, механизмы и меры государственной поддержки, кадровое обеспечение и ряд других тем.
В дискуссии приняли участие член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве РФ Вячеслав Шпорт, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, заместитель генерального директора по развитию продаж продукции гражданского и двойного назначения холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" Лев Борисов, заместитель директора Института экономики и финансов по научной работе Государственного университета управления Андрей Сычев, директор департамента закупочной деятельности АО "КРЭТ" Елена Сим и другие.