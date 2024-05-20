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Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области - РИА Новости, 20.05.2024
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16:35 20.05.2024 (обновлено: 16:36 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947237662.html
Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области
Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области - РИА Новости, 20.05.2024
Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области
Белоруссия готова выпускать в Магаданской области молочную продукцию из собственного сырья, а на своей территории перерабатывать морепродукты из северного... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:35
2024-05-20T16:36
белоруссия
магаданская область
сергей носов
александр лукашенко
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия готова выпускать в Магаданской области молочную продукцию из собственного сырья, а на своей территории перерабатывать морепродукты из северного российского региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов, который находится в рабочей командировке в Белоруссии. "С президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества республики и Магаданской области. Это касается машиностроительной сферы, промышленной кооперации наших предприятий, поставок оборудования, потребительских товаров и продовольствия. Беларусь готова организовать в Магаданской области выпуск молочной продукции из белорусского сырья, а в республике предложить помощь по созданию перерабатывающих мощностей для рыбной продукции и морепродуктов", - написал Носов. Он добавил, что власти Магаданской области также планируют отправлять детей на отдых в оздоровительные центры Белоруссии и развивать совместные программы туризма.
https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235922.html
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белоруссия, магаданская область, сергей носов, александр лукашенко
Белоруссия, Магаданская область, Сергей Носов, Александр Лукашенко, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области

© Фото : Правительство Магаданской областиГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Правительство Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
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МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия готова выпускать в Магаданской области молочную продукцию из собственного сырья, а на своей территории перерабатывать морепродукты из северного российского региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов, который находится в рабочей командировке в Белоруссии.
"С президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества республики и Магаданской области. Это касается машиностроительной сферы, промышленной кооперации наших предприятий, поставок оборудования, потребительских товаров и продовольствия. Беларусь готова организовать в Магаданской области выпуск молочной продукции из белорусского сырья, а в республике предложить помощь по созданию перерабатывающих мощностей для рыбной продукции и морепродуктов", - написал Носов.
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Он добавил, что власти Магаданской области также планируют отправлять детей на отдых в оздоровительные центры Белоруссии и развивать совместные программы туризма.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМагаданская областьСергей НосовАлександр Лукашенко
 
 
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