https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947237662.html

Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области

Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области - РИА Новости, 20.05.2024

Белоруссия готова выпускать молочную продукцию в Магаданской области

Белоруссия готова выпускать в Магаданской области молочную продукцию из собственного сырья, а на своей территории перерабатывать морепродукты из северного... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:35

2024-05-20T16:35

2024-05-20T16:36

белоруссия

магаданская область

сергей носов

александр лукашенко

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МАГАДАН, 20 мая - РИА Новости. Белоруссия готова выпускать в Магаданской области молочную продукцию из собственного сырья, а на своей территории перерабатывать морепродукты из северного российского региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов, который находится в рабочей командировке в Белоруссии. "С президентом Беларуси Александром Лукашенко обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества республики и Магаданской области. Это касается машиностроительной сферы, промышленной кооперации наших предприятий, поставок оборудования, потребительских товаров и продовольствия. Беларусь готова организовать в Магаданской области выпуск молочной продукции из белорусского сырья, а в республике предложить помощь по созданию перерабатывающих мощностей для рыбной продукции и морепродуктов", - написал Носов. Он добавил, что власти Магаданской области также планируют отправлять детей на отдых в оздоровительные центры Белоруссии и развивать совместные программы туризма.

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947235922.html

белоруссия

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, магаданская область, сергей носов, александр лукашенко