https://ria.ru/20240520/prevoskhodstvo-1947207297.html

Превосходство России над Украиной продолжит возрастать, считают в Европе

Превосходство России над Украиной продолжит возрастать, считают в Европе - РИА Новости, 20.05.2024

Превосходство России над Украиной продолжит возрастать, считают в Европе

Доминирование России над Украиной в военной сфере продолжит усиливаться, если страны Запада "не проявят активность", сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:56

2024-05-20T14:56

2024-05-20T15:35

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Доминирование России над Украиной в военной сфере продолжит усиливаться, если страны Запада "не проявят активность", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников европейских разведок. "Российское военное превосходство продолжит возрастать, "если западные страны быстро не активизируются"", - говорится в сообщении издания. При этом газета не уточняет, какие меры должны принять на Западе, чтобы помешать РФ. Как утверждают в европейских разведках, пишет газета, Россия якобы ожидает конфликта с НАТО в течение последующего десятилетия и намерена нарастить численность регулярной армии до 1,5 миллиона человек к 2026 году. Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В интервью американского журналиста Такера Карлсона в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

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россия, украина, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, европа