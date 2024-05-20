https://ria.ru/20240520/pozhar-1947289311.html
В Ногинске загорелась кровля здания фабрики
В Ногинске загорелась кровля здания фабрики - РИА Новости, 20.05.2024
В Ногинске загорелась кровля здания фабрики
Кровля и складское помещение здания фабрики горит в подмосковном Ногинске, дальнейшая информация уточняется, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:40
2024-05-20T20:40
2024-05-20T22:11
происшествия
ногинск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кровля и складское помещение здания фабрики горит в подмосковном Ногинске, дальнейшая информация уточняется, сообщили РИА Новости экстренные службы. "Город Ногинск, улица 3-го Интернационала, напротив дома 177 здание фабрики. Горит кровля здания. На первом этаже складское помещение. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240520/pozhar-1947288615.html
ногинск
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Пожар на бывшей прядильно-ткацкой фабрике в Ногинске
Открытое горение ликвидировано в Ногинске, где горит кровля бывшей прядильно-ткацкой фабрики на площади 6 тыс "квадратов", пострадавших нет, сообщает прокуратура Подмосковья.
2024-05-20T20:40
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Ногинск, Московская область (Подмосковье)
В Ногинске загорелась кровля здания фабрики
В Ногинске загорелась кровля и складское помещение здания фабрики