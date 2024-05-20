https://ria.ru/20240520/pozhar-1947289311.html

В Ногинске загорелась кровля здания фабрики

В Ногинске загорелась кровля здания фабрики - РИА Новости, 20.05.2024

В Ногинске загорелась кровля здания фабрики

Кровля и складское помещение здания фабрики горит в подмосковном Ногинске, дальнейшая информация уточняется, сообщили РИА Новости экстренные службы. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:40

2024-05-20T20:40

2024-05-20T22:11

происшествия

ногинск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кровля и складское помещение здания фабрики горит в подмосковном Ногинске, дальнейшая информация уточняется, сообщили РИА Новости экстренные службы. "Город Ногинск, улица 3-го Интернационала, напротив дома 177 здание фабрики. Горит кровля здания. На первом этаже складское помещение. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240520/pozhar-1947288615.html

ногинск

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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Пожар на бывшей прядильно-ткацкой фабрике в Ногинске Открытое горение ликвидировано в Ногинске, где горит кровля бывшей прядильно-ткацкой фабрики на площади 6 тыс "квадратов", пострадавших нет, сообщает прокуратура Подмосковья. 2024-05-20T20:40 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ногинск, московская область (подмосковье)