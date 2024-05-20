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В Люблино загорелся ресторан

В Люблино загорелся ресторан - РИА Новости, 20.05.2024

В Люблино загорелся ресторан

Ресторан горит в московском Люблино, пожар локализован на 350 "квадратах", сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:34

2024-05-20T20:34

2024-05-20T20:41

происшествия

коммерческая недвижимость

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ресторан горит в московском Люблино, пожар локализован на 350 "квадратах", сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар в ресторане. В Люблино огонь охватил 350 квадратных метров здания. До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц техники.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)