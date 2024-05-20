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В Люблино загорелся ресторан
В Люблино загорелся ресторан - РИА Новости, 20.05.2024
В Люблино загорелся ресторан
Ресторан горит в московском Люблино, пожар локализован на 350 "квадратах", сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:34
2024-05-20T20:34
2024-05-20T20:41
происшествия
коммерческая недвижимость
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ресторан горит в московском Люблино, пожар локализован на 350 "квадратах", сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России. "В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар в ресторане. В Люблино огонь охватил 350 квадратных метров здания. До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Люблино загорелся ресторан
МЧС: в Люблино загорелся ресторан, огонь охватил 350 квадратов, пострадавших нет
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ресторан горит в московском Люблино, пожар локализован на 350 "квадратах", сведений о пострадавших не поступало, сообщило МЧС России.
"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар в ресторане. В Люблино огонь охватил 350 квадратных метров здания. До прибытия подразделений самостоятельно вышли на улицу 12 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц техники.