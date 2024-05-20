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Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием
Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием - РИА Новости, 20.05.2024
Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками телеканал "360" в связи с 10-летним юбилеем, он поблагодарил их за профессионализм и... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:43
2024-05-20T11:43
2024-05-20T11:43
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московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками телеканал "360" в связи с 10-летним юбилеем, он поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что главным является то, каким дальше будет канал, какую миссию он будет нести и, что будет главным в деятельности. "Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета", - сказал бывший гендиректор "360", зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками телеканал "360" в связи с 10-летним юбилеем, он поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
"Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы", - сказал Воробьев
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что главным является то, каким дальше будет канал, какую миссию он будет нести и, что будет главным в деятельности.
"Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета", - сказал бывший гендиректор "360", зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.