https://ria.ru/20240520/pozdravlenie-1947140519.html

Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием

Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием - РИА Новости, 20.05.2024

Андрей Воробьев поздравил телеканал "360" с 10-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками телеканал "360" в связи с 10-летним юбилеем, он поблагодарил их за профессионализм и... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:43

2024-05-20T11:43

2024-05-20T11:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с сотрудниками телеканал "360" в связи с 10-летним юбилеем, он поблагодарил их за профессионализм и участие в важных для региона событиях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. "Хотел бы выразить слова благодарности вашему талантливому и творческому коллективу. Каждый канал имеет свой почерк, стиль, и все, кто стоял у его истоков, старались соответствовать современности, креативности. Когда наступает круглая дата, всегда есть смысл подвести итоги, что было сделано за эти годы", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что главным является то, каким дальше будет канал, какую миссию он будет нести и, что будет главным в деятельности. "Мы стремились к тому, чтобы все было современно, технологично, чтобы можно было завоевать большую аудиторию. За счет чего? Это и творческие ходы, и современный вещательный комплекс, и разворот в сторону диджитал, интернета", - сказал бывший гендиректор "360", зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

https://ria.ru/20240517/sdelki-1946740057.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев