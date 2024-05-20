https://ria.ru/20240520/pozdnyakova-1947274591.html
Москвичей предупредили о грозе во вторник
Москвичей предупредили о грозе во вторник - РИА Новости, 20.05.2024
Москвичей предупредили о грозе во вторник
До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:05
2024-05-20T19:05
2024-05-20T19:19
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москва
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экология в россии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Во вторник, 21 мая, по западной периферии антициклона протянется атмосферный фронт… На Москву может выпасть 5-10 миллиметров осадков. На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными. Развитие мощной кучево-дождевой облачности будет сопровождаться грозовой деятельностью", - рассказала Позднякова.По ее словам, зона осадков покинет Москву к 21.00.
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Погода
Москвичей предупредили о грозе во вторник
Позднякова: в Москве во вторник может выпасть до десяти миллиметров осадков