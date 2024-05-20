Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о грозе во вторник - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 20.05.2024 (обновлено: 19:19 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pozdnyakova-1947274591.html
Москвичей предупредили о грозе во вторник
Москвичей предупредили о грозе во вторник - РИА Новости, 20.05.2024
Москвичей предупредили о грозе во вторник
До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:05
2024-05-20T19:19
общество
москва
татьяна позднякова
экология в россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871766_0:216:3069:1942_1920x0_80_0_0_fed1fb8b232e7df65a115a1f9d98f54b.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Во вторник, 21 мая, по западной периферии антициклона протянется атмосферный фронт… На Москву может выпасть 5-10 миллиметров осадков. На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными. Развитие мощной кучево-дождевой облачности будет сопровождаться грозовой деятельностью", - рассказала Позднякова.По ее словам, зона осадков покинет Москву к 21.00.
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8de5c031f920a93b865b6b320290cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Погода
Москвичей предупредили о грозе во вторник

Позднякова: в Москве во вторник может выпасть до десяти миллиметров осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди переходят дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.
«
"Во вторник, 21 мая, по западной периферии антициклона протянется атмосферный фронт… На Москву может выпасть 5-10 миллиметров осадков. На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными. Развитие мощной кучево-дождевой облачности будет сопровождаться грозовой деятельностью", - рассказала Позднякова.
По ее словам, зона осадков покинет Москву к 21.00.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Москву пришла июльская жара
Вчера, 15:55
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в РоссииПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала