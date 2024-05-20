https://ria.ru/20240520/pozdnyakova-1947274591.html

Москвичей предупредили о грозе во вторник

Москвичей предупредили о грозе во вторник - РИА Новости, 20.05.2024

Москвичей предупредили о грозе во вторник

До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:05

2024-05-20T19:05

2024-05-20T19:19

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

погода

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 21 мая, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Во вторник, 21 мая, по западной периферии антициклона протянется атмосферный фронт… На Москву может выпасть 5-10 миллиметров осадков. На севере Подмосковья дожди могут оказаться более интенсивными. Развитие мощной кучево-дождевой облачности будет сопровождаться грозовой деятельностью", - рассказала Позднякова.По ее словам, зона осадков покинет Москву к 21.00.

https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода