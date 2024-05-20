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На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте - РИА Новости, 20.05.2024
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15:04 20.05.2024 (обновлено: 15:06 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/povestki-1947209905.html
На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте
На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте - РИА Новости, 20.05.2024
На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте
Кабмин Украины своим постановлением разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте, повестка будет считаться врученной даже при отказе получить письмо. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:04
2024-05-20T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кабмин Украины своим постановлением разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте, повестка будет считаться врученной даже при отказе получить письмо. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 18 мая заверил, что повестка будет вручаться только под роспись. "Повестка о вызове резервиста или военнообязанного… может быть отправлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу его места жительства после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на сайте украинского правительства. Подпись военнообязанного под повесткой не потребуется. Она будет считаться врученной со дня проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление, об отсутствии лица по известному военкомату месту жительства или отказе получить почтовое отправление. "В случае отправки повестки средствами почтовой связи (подтверждением вручения повестки считается – ред.): день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства", - говорится в постановлении кабмина. В документе указано, что лично повестки могут вручать представители военкомата, органов местной власти, предприятий или организаций, где работает военнообязанный. "Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопление людей, территориальных центрах комплектования (военкоматах – ред.), на пунктах пропуска", - говорится в документе. Врученной повестка считается, если есть личная подпись военнообязанного, видеосъемка вручения или отказа получать ее. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте

Кабмин Украины: повестки военнообязанным будут отправлять по почте

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кабмин Украины своим постановлением разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте, повестка будет считаться врученной даже при отказе получить письмо.
Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 18 мая заверил, что повестка будет вручаться только под роспись.
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«
"Повестка о вызове резервиста или военнообязанного… может быть отправлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу его места жительства после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на сайте украинского правительства.
Подпись военнообязанного под повесткой не потребуется. Она будет считаться врученной со дня проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление, об отсутствии лица по известному военкомату месту жительства или отказе получить почтовое отправление.
«
"В случае отправки повестки средствами почтовой связи (подтверждением вручения повестки считается – ред.): день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства", - говорится в постановлении кабмина.
В документе указано, что лично повестки могут вручать представители военкомата, органов местной власти, предприятий или организаций, где работает военнообязанный. "Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопление людей, территориальных центрах комплектования (военкоматах – ред.), на пунктах пропуска", - говорится в документе.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Врученной повестка считается, если есть личная подпись военнообязанного, видеосъемка вручения или отказа получать ее.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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