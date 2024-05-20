https://ria.ru/20240520/povestki-1947209905.html

На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте

На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте - РИА Новости, 20.05.2024

На Украине разрешили отправлять повестки военнообязанным по почте

Кабмин Украины своим постановлением разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте, повестка будет считаться врученной даже при отказе получить письмо. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:04

2024-05-20T15:04

2024-05-20T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150946/67/1509466734_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_7676c9d9f34a5c9602c57d71f77a71b9.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Кабмин Украины своим постановлением разрешил отправлять повестки военнообязанным по почте, повестка будет считаться врученной даже при отказе получить письмо. Официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин 18 мая заверил, что повестка будет вручаться только под роспись. "Повестка о вызове резервиста или военнообязанного… может быть отправлена средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описью вложения) с уведомлением о вручении по адресу его места жительства после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на сайте украинского правительства. Подпись военнообязанного под повесткой не потребуется. Она будет считаться врученной со дня проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление, об отсутствии лица по известному военкомату месту жительства или отказе получить почтовое отправление. "В случае отправки повестки средствами почтовой связи (подтверждением вручения повестки считается – ред.): день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства", - говорится в постановлении кабмина. В документе указано, что лично повестки могут вручать представители военкомата, органов местной власти, предприятий или организаций, где работает военнообязанный. "Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопление людей, территориальных центрах комплектования (военкоматах – ред.), на пунктах пропуска", - говорится в документе. Врученной повестка считается, если есть личная подпись военнообязанного, видеосъемка вручения или отказа получать ее. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240511/ukrainy-1945298608.html

https://ria.ru/20240519/ukraina-1947038983.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский