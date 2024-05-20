Рейтинг@Mail.ru
На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:39 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/potrebsfera-1947306860.html
На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года
На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года - РИА Новости, 20.05.2024
На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года
Предприниматели Краснодарского края открыли 116 объектов розничной торговли, бытового и автотранспортного обслуживания, а также точек общественного питания с... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T23:39
2024-05-20T23:39
краснодарский край
экономика
краснодарский край
краснодар
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302673_922:0:4563:2048_1920x0_80_0_0_99fa75fd061d28a3154738f90ee2dd3a.jpg
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Предприниматели Краснодарского края открыли 116 объектов розничной торговли, бытового и автотранспортного обслуживания, а также точек общественного питания с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В 2024 году на Кубани ввели 97 объектов розничной торговли, семь точек бытового обслуживания, шесть – по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а также шесть объектов общественного питания на 250 посадочных мест. Общая площадь предприятий составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Среди крупных объектов, принятых в эксплуатацию в апреле, власти выделяют магазины в Краснодаре и Новороссийске, где также открыли многофункциональное здание с предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный подчеркнул, что доля потребительской сферы по объему налогов лидирует среди всех отраслей экономики региона и превышает 15%.
https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html
краснодарский край
краснодар
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302673_1377:0:4108:2048_1920x0_80_0_0_9b7fcd32ee096acfb3208715ac959645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, краснодар, новороссийск
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск
На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года

Власти: на Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года

© iStock.com / alekseisazonovВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© iStock.com / alekseisazonov
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Предприниматели Краснодарского края открыли 116 объектов розничной торговли, бытового и автотранспортного обслуживания, а также точек общественного питания с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"В 2024 году на Кубани ввели 97 объектов розничной торговли, семь точек бытового обслуживания, шесть – по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а также шесть объектов общественного питания на 250 посадочных мест. Общая площадь предприятий составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Среди крупных объектов, принятых в эксплуатацию в апреле, власти выделяют магазины в Краснодаре и Новороссийске, где также открыли многофункциональное здание с предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный подчеркнул, что доля потребительской сферы по объему налогов лидирует среди всех отраслей экономики региона и превышает 15%.
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
На Кубани почти 200 компаний внедрили бережливые технологии за пять лет
Вчера, 23:22
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайКраснодарНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала