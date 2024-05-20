https://ria.ru/20240520/potrebsfera-1947306860.html

На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года

На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года - РИА Новости, 20.05.2024

На Кубани открыли 116 объектов потребсферы с начала 2024 года

Предприниматели Краснодарского края открыли 116 объектов розничной торговли, бытового и автотранспортного обслуживания, а также точек общественного питания с... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:39

2024-05-20T23:39

2024-05-20T23:39

краснодарский край

экономика

краснодарский край

краснодар

новороссийск

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КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Предприниматели Краснодарского края открыли 116 объектов розничной торговли, бытового и автотранспортного обслуживания, а также точек общественного питания с начала 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В 2024 году на Кубани ввели 97 объектов розничной торговли, семь точек бытового обслуживания, шесть – по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а также шесть объектов общественного питания на 250 посадочных мест. Общая площадь предприятий составляет более 55 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Среди крупных объектов, принятых в эксплуатацию в апреле, власти выделяют магазины в Краснодаре и Новороссийске, где также открыли многофункциональное здание с предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный подчеркнул, что доля потребительской сферы по объему налогов лидирует среди всех отраслей экономики региона и превышает 15%.

https://ria.ru/20240520/tekhnologii-1947305085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, краснодар, новороссийск