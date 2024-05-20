https://ria.ru/20240520/postradavshie-1947212589.html

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле поселка Юбилейный

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле поселка Юбилейный - РИА Новости, 20.05.2024

В ЛНР рассказали о состоянии пострадавших при обстреле поселка Юбилейный

Девять пострадавших в результате обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска находятся в больницах, трое на амбулаторном лечении, все они получили... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:15

2024-05-20T15:15

2024-05-20T15:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

юбилейный

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Девять пострадавших в результате обстрела поселка Юбилейный в окрестностях Луганска находятся в больницах, трое на амбулаторном лечении, все они получили осколочные ранения, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. "В больницах находятся девять пострадавших в результате сегодняшнего обстрела поселка Юбилейный. Еще трое находятся на амбулаторном лечении", - приводятся слова министра в Telegram-канале правительства региона. По ее словам, пострадавшие получили осколочные ранения, медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Юбилейный в Луганске, возник пожар. Как заявили РИА Новости в силовых структурах, удар был совершен, по предварительным данным, ракетой французского производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал о пятерых пострадавших при ракетном обстреле поселка в ЛНР.

https://ria.ru/20240520/rossiya-1947177420.html

луганская народная республика

юбилейный

луганск

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луганская народная республика, юбилейный, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины