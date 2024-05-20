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Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024
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15:43 20.05.2024 (обновлено: 16:13 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/posol-1947222110.html
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:43
2024-05-20T16:13
албания
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.
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албания, россия, владимир путин, политика
Албания, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла России в Албании

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.
Владимир Зеленский и глава албанского МИД Игли Хасани. - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
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28 февраля, 10:47
 
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