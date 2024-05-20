https://ria.ru/20240520/posol-1947222110.html
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:43
2024-05-20T15:43
2024-05-20T16:13
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.
https://radiosputnik.ru/20240228/zelenskiy-1929927997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
албания, россия, владимир путин, политика
Албания, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании
Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла России в Албании