https://ria.ru/20240520/posol-1947222110.html

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании - РИА Новости, 20.05.2024

Путин освободил Афанасьева от обязанностей посла в Албании

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:43

2024-05-20T15:43

2024-05-20T16:13

албания

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Афанасьева от обязанностей посла РФ в Албании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Албании", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ru/20240228/zelenskiy-1929927997.html

албания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

албания, россия, владимир путин, политика