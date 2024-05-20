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Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи - РИА Новости, 20.05.2024
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17:22 20.05.2024
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Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи - РИА Новости, 20.05.2024
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:22
2024-05-20T17:22
надежные люди
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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. "Беспилотники, блокираторы БПЛА, средства наблюдения и связи - регион собрал и направил землякам в зону проведения спецоперации очередную партию груза. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также в зону СВО из региона отправили стройматериалы, инженерное оборудования для восстановительных работ. По данным администрации, снаряжение было приобретено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
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волгоградская область, сво, бпла
Надежные люди, Волгоградская область, СВО, БПЛА

Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи

© Фото администрации Волгоградской областиВолгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
© Фото администрации Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Беспилотники, блокираторы БПЛА, средства наблюдения и связи - регион собрал и направил землякам в зону проведения спецоперации очередную партию груза. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона", - говорится в сообщении властей.
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Вчера, 15:30
Отмечается, что также в зону СВО из региона отправили стройматериалы, инженерное оборудования для восстановительных работ. По данным администрации, снаряжение было приобретено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
 
Надежные людиВолгоградская областьСВОБПЛА
 
 
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