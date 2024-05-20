https://ria.ru/20240520/pomosch-1947251350.html
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи - РИА Новости, 20.05.2024
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи
Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:22
2024-05-20T17:22
2024-05-20T17:22
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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. "Беспилотники, блокираторы БПЛА, средства наблюдения и связи - регион собрал и направил землякам в зону проведения спецоперации очередную партию груза. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также в зону СВО из региона отправили стройматериалы, инженерное оборудования для восстановительных работ. По данным администрации, снаряжение было приобретено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
https://ria.ru/20240520/pomosch-1947217350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, сво, бпла
Надежные люди, Волгоградская область, СВО, БПЛА