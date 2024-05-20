https://ria.ru/20240520/pomosch-1947251350.html

Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи

Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи - РИА Новости, 20.05.2024

Волгоградская область отправила участникам СВО дроны и средства связи

Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:22

2024-05-20T17:22

2024-05-20T17:22

надежные люди

волгоградская область

сво

бпла

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ВОЛГОГРАД, 20 мая – РИА Новости. Волгоградская область отправила участникам СВО дроны, блокираторы БПЛА, средства связи, а также стройматериалы, сообщает пресс-служба администрации региона. "Беспилотники, блокираторы БПЛА, средства наблюдения и связи - регион собрал и направил землякам в зону проведения спецоперации очередную партию груза. Дополнительная заявка поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что также в зону СВО из региона отправили стройматериалы, инженерное оборудования для восстановительных работ. По данным администрации, снаряжение было приобретено на средства регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

https://ria.ru/20240520/pomosch-1947217350.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоградская область, сво, бпла