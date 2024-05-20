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Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты - РИА Новости, 20.05.2024
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15:30 20.05.2024
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Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты - РИА Новости, 20.05.2024
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты
Священники Орловской епархии привезли бойцам в зону спецоперации на Авдеевском направлении 20 тонн воды и продукты питания, сообщили в пресс-службе Орловской... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:30
2024-05-20T15:30
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орловская область
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Священники Орловской епархии привезли бойцам в зону спецоперации на Авдеевском направлении 20 тонн воды и продукты питания, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Орловская епархия оказала помощь в доставке 20 тонн воды. Очередной жизненно важный груз получили бойцы, сражающиеся на Авдеевском направлении. Для них его собрали и доставили под патронажем губернатора Орловской области Андрея Клычкова и областного правительства… В двух доверху заполненных грузовиках – 20 тонн чистой питьевой воды и столько же тонн продуктов", – говорится в сообщении. Как отмечается, гуманитарный конвой на линию фронта сопровождали благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и ключарь гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери города Орла иерей Максим Ерескин. Так называемая "аквапосылка" мгновенно разошлась по боевым подразделениям. Орловские священники совершили молебны, ответили на все интересующие воинов вопросы, а также благословили их на ратные подвиги. "В такое сложное время просто нельзя быть равнодушными. Это особенно хорошо осознаешь, когда приезжаешь сюда, на линию фронта. Люди, несмотря на СВО, сохраняют в себе что-то доброе, человеческое. И нам с вами необходимо оставаться людьми и оказывать им посильную помощь", — сказал отец Василий, слова которого приводит пресс-служба. Правительство Орловской области совместно с Орловской митрополией прилагают максимум усилий, чтобы наши солдаты бесперебойно получали все для них необходимое, добавили в митрополии и отметили, что любая посильная помощь для участников СВО станет неоценимой поддержкой.
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орловская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Орловская область, СВО, Гуманитарная помощь

Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты

© Фото : Орловская митрополияОрловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Орловская митрополия
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Священники Орловской епархии привезли бойцам в зону спецоперации на Авдеевском направлении 20 тонн воды и продукты питания, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Орловская епархия оказала помощь в доставке 20 тонн воды. Очередной жизненно важный груз получили бойцы, сражающиеся на Авдеевском направлении. Для них его собрали и доставили под патронажем губернатора Орловской области Андрея Клычкова и областного правительства… В двух доверху заполненных грузовиках – 20 тонн чистой питьевой воды и столько же тонн продуктов", – говорится в сообщении.
© Фото : Орловская митрополияОрловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Орловская митрополия
Орловская епархия доставила бойцам СВО 20 тонн воды и продукты
Как отмечается, гуманитарный конвой на линию фронта сопровождали благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и ключарь гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери города Орла иерей Максим Ерескин. Так называемая "аквапосылка" мгновенно разошлась по боевым подразделениям. Орловские священники совершили молебны, ответили на все интересующие воинов вопросы, а также благословили их на ратные подвиги.
"В такое сложное время просто нельзя быть равнодушными. Это особенно хорошо осознаешь, когда приезжаешь сюда, на линию фронта. Люди, несмотря на СВО, сохраняют в себе что-то доброе, человеческое. И нам с вами необходимо оставаться людьми и оказывать им посильную помощь", — сказал отец Василий, слова которого приводит пресс-служба.
Правительство Орловской области совместно с Орловской митрополией прилагают максимум усилий, чтобы наши солдаты бесперебойно получали все для них необходимое, добавили в митрополии и отметили, что любая посильная помощь для участников СВО станет неоценимой поддержкой.
 
Надежные людиОрловская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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