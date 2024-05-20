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Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024
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19:25 20.05.2024 (обновлено: 20:04 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pokhorony-1947277310.html
Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая
Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024
Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая
Церемония прощания и похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, пройдут в Мешхеде 23 мая, сообщил вице-президент страны Мохсен... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:25
2024-05-20T20:04
мешхед
в мире
иран
тебриз
хосейн амир абдоллахиан
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Церемония прощания и похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, пройдут в Мешхеде 23 мая, сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури, видео его заявления публикуют местные госагентства. &quot;Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдут церемония прощания и похороны&quot;, — подчеркнул он.Мансури отметил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. Уточняется, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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мешхед, в мире, иран, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана
Мешхед, В мире, Иран, Тебриз, Хосейн Амир Абдоллахиан, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана
Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

Церемония прощания и похороны президента Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Церемония прощания и похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, пройдут в Мешхеде 23 мая, сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури, видео его заявления публикуют местные госагентства.
«

"Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдут церемония прощания и похороны", — подчеркнул он.

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Мансури отметил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. Уточняется, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.
Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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МешхедВ миреИранТебризХосейн Амир АбдоллахианМохаммад МохберКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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