https://ria.ru/20240520/pokhorony-1947277310.html

Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая - РИА Новости, 20.05.2024

Церемония прощания и похороны Раиси пройдут в Мешхеде 23 мая

Церемония прощания и похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, пройдут в Мешхеде 23 мая, сообщил вице-президент страны Мохсен... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:25

2024-05-20T19:25

2024-05-20T20:04

мешхед

в мире

иран

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

мохаммад мохбер

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Церемония прощания и похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, пройдут в Мешхеде 23 мая, сообщил вице-президент страны Мохсен Мансури, видео его заявления публикуют местные госагентства. "Тела будут перевезены в священный город Мешхед, где пройдут церемония прощания и похороны", — подчеркнул он.Мансури отметил, что мероприятие пройдет в мавзолее имама Резы. Уточняется, что после церемонии прощания в Тебризе в провинции Восточный Азербайджан тело президента также направят в Кум, Тегеран, Бирдженд, а затем в Мешхед.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность.Утром 20 мая Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Исполнять его обязанности в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.Политики возвращались после визита в Азербайджан, где Раиси и его коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html

мешхед

иран

тебриз

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мешхед, в мире, иран, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана