https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
В Москву пришла июльская жара
В Москву пришла июльская жара - РИА Новости, 20.05.2024
В Москву пришла июльская жара
Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:55
2024-05-20T15:55
2024-05-20T16:39
общество
москва
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939562501_0:376:2974:2048_1920x0_80_0_0_90ed840cb9b9de0db9a498e638f36a23.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Воздух в Москве днем в понедельник прогрелся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 24,5 градусов, на Балчуге и вовсе - до плюс 25,7. Это даже теплее, чем июльская норма, которая составляет плюс 23,1 градуса", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240520/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939562501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3faec66aa2484f614cae9ebd62e2f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода, Евгений Тишковец
В Москву пришла июльская жара
Синоптик: воздух в некоторых районах Москвы 20 мая прогрелся выше плюс 25
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Воздух в Москве днем в понедельник прогрелся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 24,5 градусов, на Балчуге и вовсе - до плюс 25,7. Это даже теплее, чем июльская норма, которая составляет плюс 23,1 градуса", - рассказал Тишковец.