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В Москву пришла июльская жара - РИА Новости, 20.05.2024
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15:55 20.05.2024 (обновлено: 16:39 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html
В Москву пришла июльская жара
В Москву пришла июльская жара - РИА Новости, 20.05.2024
В Москву пришла июльская жара
Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:55
2024-05-20T16:39
общество
москва
центр "фобос"
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Воздух в Москве днем в понедельник прогрелся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 24,5 градусов, на Балчуге и вовсе - до плюс 25,7. Это даже теплее, чем июльская норма, которая составляет плюс 23,1 градуса", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20240520/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Центр "Фобос", Погода, Евгений Тишковец
В Москву пришла июльская жара

Синоптик: воздух в некоторых районах Москвы 20 мая прогрелся выше плюс 25

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Воздух в Москве днем в понедельник прогрелся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 24,5 градусов, на Балчуге и вовсе - до плюс 25,7. Это даже теплее, чем июльская норма, которая составляет плюс 23,1 градуса", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"ПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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