https://ria.ru/20240520/pogoda-1947225366.html

В Москву пришла июльская жара

В Москву пришла июльская жара - РИА Новости, 20.05.2024

В Москву пришла июльская жара

Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:55

2024-05-20T15:55

2024-05-20T16:39

общество

москва

центр "фобос"

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы днем в понедельник прогрелся выше плюс 25, это теплее, чем норма июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Воздух в Москве днем в понедельник прогрелся на базовой метеостанции ВДНХ до плюс 24,5 градусов, на Балчуге и вовсе - до плюс 25,7. Это даже теплее, чем июльская норма, которая составляет плюс 23,1 градуса", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240520/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, центр "фобос", погода, евгений тишковец