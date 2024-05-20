https://ria.ru/20240520/pogoda-1947188381.html
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 20.05.2024
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:47
2024-05-20T13:47
2024-05-20T14:11
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова."Двадцатого мая в 13.00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 23,5. Этот день стал самым теплым с начала года", - написала Позднякова.Она также отметила, что май в столице опередил по теплу 2 апреля 2024 года с максимальной температурой плюс 23,2 градуса. По ее словам, к 15.00 в Москве возможно прогревание воздуха до плюс 25 градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала года
Понедельник в Москве стал самым теплым днем, воздух прогрелся до 23,5 градуса